Tradegate-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

26,34 EUR -14,09% (13.06.2022, 11:25)



XETRA-Aktienkurs Northern Data-Aktie:

26,26 EUR -10,56% (13.06.2022, 11:41)



ISIN Northern Data-Aktie:

DE000A0SMU87



WKN Northern Data-Aktie:

A0SMU8



Ticker-Symbol Northern Data-Aktie:

NB2



NASDAQ OTC-Symbol Northern Data-Aktie:

NDTAF



Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, NASDAQ OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (13.06.2022/ac/a/nw)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer TT International Asset Management Ltd steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Northern Data AG:Die Shortseller von TT International Asset Management Ltd attackieren die Aktien der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, Nasdaq OTC-Symbol: NDTAF) weiterhin.Die TT International Asset Management Ltd mit Sitz in London hat am 09.06.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Northern Data-Aktien von 0,50% auf 0,60% angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Northern Data AG-Aktien:0,60% TT International Asset Management Ltd (09.06.2022)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der Northern Data AG: mindestens 1,40%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Northern Data-Aktie: