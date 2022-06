Börsenplätze Nio-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,02 EUR +6,02% (15.06.2022, 19:41)



NYSE-Aktienkurs Nio-Aktie:

19,7541 USD +5,86% (15.06.2022, 19:32)



ISIN Nio-Aktie:

US62914V1061



WKN Nio-Aktie:

A2N4PB



Ticker-Symbol Nio-Aktie:

N3IA



NYSE-Symbol Nio-Aktie:

NIO



Kurzprofil Nio Inc.:



Nio (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus China. Nio entwickelt, produziert und verkauft intelligente und vernetzte Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stellt autonome Elektrofahrzeuge her, die mit Technologien der nächsten Generation und künstlicher Intelligenz integriert sind. (15.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.E-Auto-Fans hätten lange gewartet, nun sei es soweit. Der chinesische E-Autobauer habe am heutigen Mittwoch offiziell sein fünftes Serienmodell ES7 vorgestellt. Der ES7 sei das erste SUV, das auf der NT2.0-Technologieplattform basiere. Nach dem gestrigen Kurssprung reagiere die Aktie bisher nur leicht. Das seien die Details.Das neue Modell von Nio sei als vollelektrischer SUV mittlerer bis großer Größe positioniert. Die Auslieferung für den ES7 beginne voraussichtlich am 28. August und "könnte unsere schnellste Auslieferung seit der Enthüllung sein", habe Chief Executive Officer William Li gesagt. Die 75-kWh-Batterieversion des ES7 beginne bei 468.000 Yuan (umgerechnet rund 69.620 Dollar). Die größere Version mit einer 100-kWh-Batterie solle 526.000 Yuan kosten. Das Unternehmen setze darauf, dass das Fahrzeug die Verkäufe ankurbeln werde, nachdem es im zweiten Quartal hinter den konkurrierenden Elektroauto-Neueinsteigern Xpeng und Li Auto zurückgeblieben sei und die Prognosen der Analysten verfehlt habe.Edison Yu, Analyst der Deutschen Bank, bleibe dabei optimistisch. Die Auslieferungen von Nio hätten in den letzten Quartalen aufgrund von Engpässen und Lockdowns unter Druck gestanden. Nach seiner Einschätzung dürfte das Unternehmen aber die Produktion von etwa 7.000 Einheiten pro Monat im Mai auf 25.000 Einheiten bis zum Ende des Jahres steigern, wodurch sich das Bild von Lieferengpässen hin zu einem starken Produkt-Superzyklus verschiebe.Spekulativ orientierte Anleger können eine erste kleine Position aufbauen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Nio-Aktie. (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link