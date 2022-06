XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (13.06.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Absturz unter Unterstützung - ChartanalyseDie Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) näherte sich am 12. April 2021 ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD stark an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei eine Seitwärtsbewegung gestartet, die auch durch das neue Allzeithoch am 5. Januar 2022 bei 98,45 USD nicht nach oben aufgelöst worden sei. Als untere Begrenzung habe der Unterstützungsbereich zwischen 65,67 USD und 64,66 USD gedient. Am Freitag sei die Aktie mit einer langen schwarzen Kerze unter diese Unterstützungszone gekracht.Damit könne die Bewegung seit Januar 2021 als Doppeltop eingeordnet werden. Das rechnerische Ziel aus dieser Topformation liege bei 43,80 USD. Damit würde die Aktie in die Nähe des Aufwärtstrends seit November 2008 abfallen. Ein erstes Zwischenziel liege bei ca. 56,70-56,50 USD. Damit sich das Chartbild wieder leicht aufhelle, müsste die Aktie zügig über 65,67 USD zurückkehren. Dann wäre eine Erholung in Richtung 76,28 USD möglich. Ein größeres Kaufsignal ergäbe sich aber erst, wenn die Aktie über den dort liegenden Widerstandsbereich ausbräche. Erst damit würde der Weg in Richtung Allzeithoch geebnet werden. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link