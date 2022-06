Frankfurt-Aktienkurs Kazatomprom GDR-Aktie:

Kurzprofil National Atomic Company Kazatomprom JSC:



NAC Kazatomprom JSC (ISIN: US63253R2013, WKN: A2N9D5, Ticker-Symbol: 0ZQ) ist ein in Kasachstan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Uranbergbau tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Gewinnung von Uran in Lagerstätten in Kasachstan. Zu den Tätigkeiten des Unternehmens gehören die Gewinnung von Natururan, die Umwandlung und Herstellung von Urandioxid-Brennstoffpellets sowie die Produktion von Tantal-Niob und Beryllium. Das Unternehmen ist auch in der Stromerzeugung aus fossilen und nuklearen Brennstoffen sowie in der Entwicklung wissenschaftlicher Projekte tätig. Das Unternehmen ist über mehrere Tochtergesellschaften tätig, darunter Appak TOO, Karatau TOO, SP KATKO TOO, SP AKBASTAU AO und Korgan TOO. (13.06.2022/ac/a/a)



Das Umfeld für Kazatomprom habe sich zuletzt verbessert, denn in vielen Ländern sei die Atomenergie wieder en vogue. Der größte Uranproduzent der Welt sei eine interessante Depotbeimischung, relativ günstig bewertet und zeige sich auch in einer schwierigen Marktphase stabil. Die Aktie sei derzeit eine Halteposition. Neukäufe kämen erst in Frage, wenn die Aktie neuen Schwung aufnehme, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.06.2022)