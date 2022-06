Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Kapsch TrafficCom-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

13,02 EUR 0,00% (15.06.2022, 14:45)



Wiener Börse-Aktienkurs Kapsch TrafficCom-Aktie:

13,38 EUR +0,60% (15.06.2022, 15:59)



ISIN Kapsch TrafficCom-Aktie:

AT000KAPSCH9



WKN Kapsch TrafficCom-Aktie:

A0MUZU



Ticker-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

BZ6



Wiener Börse-Symbol Kapsch TrafficCom-Aktie:

KTCG



Kurzprofil Kapsch TrafficCom AG:



Die Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für eine nachhaltige Mobilität. Die innovativen Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Verkehrsmanagement, Nachfragemanagement und Mobilitätsdienstleistungen tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.



Das Unternehmen hat in mehr als 50 Ländern rund um den Globus erfolgreich Projekte umgesetzt. Mit seinen One-Stop-Lösungen deckt es die gesamte Wertschöpfungskette seiner Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.



Als Teil der Kapsch Group, mit Hauptsitz in Wien, verfügt Kapsch TrafficCom über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und ist seit 2007 im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG) notiert. Im Geschäftsjahr 2020/21 erwirtschafteten rund 4.660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von rund 500 Mio. EUR. (15.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Kapsch TrafficCom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9, WKN: A0MUZU, Ticker-Symbol: BZ6, Wien: KTCG) unter die Lupe.Kapsch TrafficCom habe für das Geschäftsjahr 21/22 eine signifikante Ergebnisverbesserung gegenüber dem von Restrukturierungskosten geprägten Vorjahr verzeichnet. Das Betriebsergebnis (EBIT) habe über den Konsensuserwartungen bzw. im Rahmen der Prognose des Unternehmens gelegen. Das Management sei zuversichtlich, den Turnaround zu schaffen und erwarte für das Geschäftsjahr 22/23 eine Stabilisierung des Umsatzes und eine weitere Ergebnisverbesserung. Dies erscheine den Analysten als realistisch, da auch im abgelaufenen Geschäftsjahr einmalige Sondereffekte negativ gewirkten hätten, die sich so nicht mehr wiederholen sollten.Die Analysten der RBI sehen die Jahresergebnisse von Kapsch TrafficCom als positiv, vor allem, weil die Entwicklung im vierten Quartal, das bereits von den jüngsten Entwicklungen wie dem Krieg in der Ukraine, hohen Energiepreisen und Inflation geprägt war, erfreulich war: Die operativen Zahlen blieben trotz weiterer Margenanpassungen im vierten Quartal 21/22 im positiven Bereich, es wurde eine gesunde bereinigte EBIT-Marge von 8,1% erzielt und die Umsatz- und Ergebnisdynamik war in beiden Segmenten - Maut und Verkehrsmanagement - positiv. Das Nettoergebnis sei nur aus steuerlichen Gründen im Minus geblieben, da einzelne Konzerngesellschaften negative Ergebnisse nicht als aktive latente Steuern geltend gemacht hätten.Insgesamt bleibe die Situation für Kapsch TrafficCom weiterhin herausfordernd, aber das Unternehmen habe seine Hausaufgaben gemacht und sich an das neue, niedrigere Umsatzniveau angepasst. Zudem habe es ein erstes positives Urteil im Rechtsstreit mit der deutschen Regierung zu dem dort gescheiterten Mautprojekt gegeben.Unsere letzte Empfehlung für die Kapsch TrafficCom-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.