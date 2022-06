Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Gemeinden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, NASDAQ OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Die Papiere von K+S hätten sich am Dienstag in einem festeren Marktumfeld deutlich erholen können. Am Vortag sei der Kurs mit 23,43 Euro im Zuge der Schwäche des Gesamtmarktes zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit Mitte März gefallen, nun ziehe sie um 4,5 Prozent an und sei damit stärkster Wert im MDAX vor Uniper und Rheinmetall.Damit nähere sich die Aktie von K+S dem zuletzt unterschrittenen 100-Tage-Durchschnitt, der bei 25,79 Euro verlaufe.Händler hätten als potenziell kursbewegende Nachricht auf eine mögliche Partnerschaft mit dem Bergbaukonzern BHP bei der Erschließung einer Kalimine in Kanada verwiesen. Basis dafür sei die in Medienberichten transportierte Aussage eines Managers, dass BHP bei dem Projekt offen sei für einen externen Partner. Da es mit dem Konkurrenten Nutrien offensichtlich keine Gespräche gebe, könnte K+S dafür möglicherweise infrage kommen, habe ein Börsianer gesagt.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für K+S bereits am Vortag mit "overweight" und einem Kursziel von 44,50 Euro bestätigt. Die europäischen Marktstrategen von J.P. Morgan würden die Papiere des Düngerkonzerns laut einer am Montag vorliegenden Studie als Kaufchance sehen. Ihr Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der Konsensschätzung sei seit Januar 2020 vor der Corona-Krise überdurchschnittlich gesunken, habe es geheißen. Gleichzeitig trauten die Branchenexperten dem Unternehmen im kommenden Jahr höhere Ergebnisse zu als der Markt und sähen keine Kredit- und Refinanzierungsrisiken. Analyst Chetan Udeshi sehe bei K+S immenses Kurspotenzial angesichts höchstwahrscheinlich weltweit weiter sehr geringer Kaliverfügbarkeit.Vorsichtige Anleger sollten dies abwarten. Wer die MDAX-Titel bereits im Depot hat, bleibt mit einem Stopp bei 22,00 Euro weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)Mit Material von dpa-AFX