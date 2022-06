Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,849 EUR +3,49% (15.06.2022, 11:15)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,852 EUR +4,63% (15.06.2022, 11:24)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Borsa Italiana-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

ISP



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (15.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der italienischen Großbank Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Borsa Italiana-Symbol: ISP) unter die Lupe.Letzten Donnerstag habe die EZB die Märkte auf eine Zinserhöhung im Juli vorbereitet. Wider Erwarten seien Bankaktien abgetaucht. Diese Woche versuche der Sektor jedoch eine Gegenbewegung, heute würden die Papiere zu den größten Gewinnern gehören. Treiber sei wieder die EZB.Wie heute Morgen bekannt geworden sei, möchten sich die Notenbanker der EZB ab 11:00 Uhr zu einer Sondersitzung treffen. Es handle sich um ein Treffen außer der Reihe, was kurzfristig anberaumt worden sei. Ein Sprecher der Zentralbank habe gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg den Termin bestätigt.Hintergrund sollten die Marktturbulenzen der letzten Tage sein. Dabei gehe es aber wohl vor allem um die Anleihemärkte in der Eurozone und nicht die Börsen. Denn die Renditen von Staatsanleihen, vor allem in Südeuropa, seien in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Neben der Sorge vor einer strafferen Geldpolitik in den USA sei natürlich die EZB selbst mit ihrer für Juli angekündigten Zinswende dafür verantwortlich.Bereits im Juli solle der Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB eingestellt werden. Das treibe aber natürlich die Renditen der Papiere und könnte bei einigen Ländern zu Refinanzierungsproblemen führen. Manche Experten würden für diesen Fall sogar eine neue Eurokrise befürchten.Vor allem südeuropäische Aktien aus dem Bankensektor würden heute profitieren. Fineco Banca aus Italien lege mehr als acht Prozent zu, die Intesa Sanpaolo gewinne rund fünf Prozent. Auch die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100) könne mit fast vier Prozent einen der vorderen Plätze im Sektor ergattern.Bei italienischen Titeln aus dem Sektor sei weiterhin Vorsicht geboten. DER AKTIONÄR habe dort aktuell keine laufende Empfehlung. Die Aktie der Commerzbank ist für spekulativ-orientierte Anleger weiterhin einen Blick wert, so Fabian Strebin. (Analyse vom 15.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)