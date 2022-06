In diesem wenig erfreulichen Umfeld hätten die europäischen Aktienmärkte den fünften Tag in Folge unter Verkaufsdruck gestanden. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe den Handelstag mit einem Minus von knapp 2,4% tief im roten Terrain beendet, während das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) mit einem Kursrückgang von 2,7% noch etwas mehr Federn habe lassen müssen. Der ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe sich gestern dem negativen Sentiment auch nicht widersetzen können und ein Minus von knapp 2,0% hinnehmen müssen.



Die Wall Street sei ebenfalls von Anbeginn an klar im negativen Terrain gestartet. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe zum Schluss ein Minus von knapp 2,8% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) mit einem Rückgang in Höhe von 3,9% klar schwächer abgeschnitten habe. Zudem habe im Falle des S&P 500 der gestrige Kursrückgang auch dafür gesorgt, dass der Index nun offiziell in den Bärenmarktmodus (Kursrückgang höher als 20%) eingetreten sei. Deutlich stärker zum Handkuss sei aber der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) gekommen, der zur Schlussglocke mit einem Kursrücksetzer von fast 4,6% aus dem Handel gegangen sei.



Auf den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise trotz der Stagflations- und Rezessionssorgen überraschend stabil gehalten. Aktuell notiere das schwarze Gold kaum verändert zum gestrigen Schlusskurs, wobei der Preis der Sorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) knapp um die Marke von USD 122 je Fass pendele. Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) sei im gestrigen Umfeld trotz des schwachen Sentiments nicht gefragt gewesen, was auch am anziehenden USD liegen dürfte. Dieser sei gestern am Devisenmarkt als "sicherer Hafen" nämlich durchaus gesucht gewesen, wodurch der Wechselkurs zum Euro im gestrigen Tagestief sogar knapp unter 1,04 USD gerutscht sei und somit ähnlich tief stehe wie dies zuletzt Mitte Mai der Fall gewesen sei.



Die globale Flucht der Anleger aus dem Risiko spiele sich aktuell aber vor allem in den Kryptomärkten ab. So habe der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos gestern einen wahren Kurssturz erlebt, nachdem das große Krypto-Unternehmen Celsius Network Abhebungen und Überweisungen unter Berufung auf "extreme" Bedingungen eingefroren habe. Während der Kurs zuvor wochenlang um die Marke von USD 30.000 gependelt sei, sei es gestern mit einem Minus von rund 20% steil bergab gegangen. Aktuell liege der Kurs der "Digitalwährung" rund um USD 23.000.



Auch die asiatischen Märkte könnten sich den sehr schwachen US-Vorgaben des Vortages nicht entziehen und befänden sich heute Morgen vorwiegend in negativem Terrain. Für Europas Börsen bestehe allerdings Hoffnung auf eine Gegenbewegung, zumal die europäischen als auch die US-Futures im Moment auf einen positiven Handelsauftakt schließen lassen würden. (14.06.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem sehr schwachen Wochenausklang am vorherigen Freitag blieb die Stimmung auch zu Wochenbeginn zappenduster, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Schreckgespenster Inflation und Zinsangst würden die Anleger dies- als auch jenseits des Atlantiks offensichtlich weiterhin das Weite suchen lassen. Und auch die "Schnäppchenjäger", die zuletzt immer bei lokalen Tiefständen zugeschlagen hätten, hätten zumindest gestern vor neuen Engagements zurückgescheut, weshalb die internationalen Aktienmärkte gestern ihre Kursverluste nahtlos weiter ausgebaut hätten.Die rekordhohen Inflationsraten hätten nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch bei der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Trendwende bezüglich der Geldpolitik gesorgt, wodurch auch die Zinserwartungen weiter nach oben angepasst worden seien. Nachdem in der letzten Woche die EZB ihren Fahrplan kundgetan habe, richte sich das Augenmerk der Investoren nun auf die US-Notenbank. Hier stehe der nächste Zinsentscheid am Mittwoch am Programm, wobei es aufgrund der Datenlage wohl kaum einen Zweifel an einem 50 Basispunkte-Zinsschritt gebe. Allerdings habe seit Bekanntwerden des überraschenden Anstiegs der US-Inflation um 8,6% im Mai am vergangenen Freitag die Unsicherheit dennoch wieder zugenommen, ob die FED die geldpolitischen Zügel nicht doch stärker als bisher signalisiert anheben könnte, was die Angst vor einem wirtschaftlichen Abschwung noch zusätzlich befeuere. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen hätten am Montag den höchsten Stand seit 2011 erreicht, wobei sich zuletzt Teile der Renditekurve aber weiter verflacht hätten und teilweise leicht umgekehrt hätten.