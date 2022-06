Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum. (15.06.2022/ac/a/m)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist eine der schwersten Wochen für Kryptoanleger, da sich die Kursverluste immer weiter ausweiten und kein Ende in Sicht scheint, so Tim Temp von "Der Aktionär".Eine Kombination aus schlechten Nachrichten und Panik-Verkäufen würden einen toxischen Cocktail ergeben, der Investoren massenhaft aus Kryptowährungen wie Ethereum flüchten lasse.Die Gründe für den Crash seien vielfältig: Am heutigen Abend würden die Anleger vor der US-Notenbank FED bangen, die wohl eine weitere Zinserhöhung bekannt geben werde. Offen sei noch, wie stark die Straffung sein werde.Außerdem bahne sich ein weiterer Kollaps bei einer ebenfalls beliebten Krypto-Plattform an. Im Mai sei bereits das Terra-Projekt zusammengebrochen, nun könnte ein ähnliches Schicksal beim DeFi-Projekt Celsisus bevorstehen. Möglicherweise hätten Großinvestoren wie Alameda Research (Krypto-Vermögensverwalter, gegründet vom Krypto-Milliardär Sam Bankman-Fried) den Stein für den Crash ins Rollen gebracht, als sie vor einigen Tagen begonnen hätten, große Bestände vom Lido Staked Ethereum (stETH) zu verkaufen.Die Nerven vieler Krypto-Anleger seien aktuell so strapaziert wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Die Lage sei unübersichtlich und sehr dynamisch, Anleger sollten daher Ruhe bewahren. In jedem Fall sei aktuell davon abzuraten, ins fallende Messer zu greifen. Zunächst müsse ein klares Zeichen der Stabilisierung ersichtlich sein.