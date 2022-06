London (www.aktiencheck.de) - Legal & General Investment Management (LGIM), einer der weltweit größten Vermögensverwalter, stellt eine positive Dynamik bei der Bewältigung von Klimarisiken fest. Das geht aus dem heute veröffentlichten, jährlichen Bericht "Climate Impact Pledge" hervor, der rund 1.000 Unternehmen in die Bewertung einbezieht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:LGIM hat den Climate Impact Pledge 2016 ins Leben gerufen. Dies ist der zweite Bericht im Rahmen des 2020 angekündigten erweiterten Ansatzes, in dem LGIM sich dazu verpflichtet hat, rund 1.000 globale Unternehmen in 15 klimakritischen Sektoren zu bewerten. Sie verantworten mehr als die Hälfte der Treibhausgasemissionen der weltweit größten börsennotierten Unternehmen.Michelle Scrimgeour, Chief Executive Officer von Legal & General Investment Management: "Als Mitbegründer der Net Zero Asset Managers Initiative haben wir uns verpflichtet, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden darauf hinzuarbeiten, bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Eines der wichtigsten Mittel, mit denen wir als Investoren den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft unterstützen können, besteht darin, als verantwortungsbewusste Verwalter aufzutreten, uns mit den Unternehmen in den von uns verwalteten Portfolios zu engagieren und unser Stimmrecht auszuüben. Unser Climate Impact Pledge ist ein wichtiger Bestandteil unseres Engagements. Die bisherigen Fortschritte sind zwar ermutigend, aber wir müssen die Messlatte immer wieder höher legen." (14.06.2022/ac/a/m)