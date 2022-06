Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,44 EUR -1,60% (13.06.2022, 18:32)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

34,235 EUR -1,67% (13.06.2022, 17:35)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (13.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die neue Handelswoche starte so düster, wie die letzte beendet worden sei. Die Verunsicherung bei den Anlegern sei weiter hoch und lasse sich besonders gut am CBOE Volatility Index (VIX) ablesen. Auch Titel wie die Deutsche Post-Aktie, die als konservativ gelten würden, stünden schwer unter Beschuss. J.P. Morgan äußere sich dennoch positiv.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Deutsche Post nach einem Kapitalmarkttag des Geschäftsfeldes "Global Forwarding und Freight" auf "overweight" mit einem Kursziel von 63,20 Euro belassen. Sein allgemeiner Eindruck sei, dass die Manager "voll im Bilde" seien, habe Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Sie hätten einen Plan, wie die Lücke zu den Wettbewerbern geschlossen werden könnte.Trotz der positiven Stimme von J.P. Morgan rausche die Deutsche Post-Aktie weiter in die Tiefe. Alleine in den vergangenen vier Handelstagen habe der Kurs über zehn Prozent an Wert verloren. Somit trübe sich auch zunehmend das Chartbild ein und der Abwärtstrend beschleunige sich aktuell sogar.Zumindest die Unterstützung bei rund 34 Euro sei am heutigen Montag nur kurzzeitig unterschritten worden und zum Xetra-Handelsschluss notiere die Aktie wieder über dem Support. Anleger müssten sich allerdings auf eine weitere Achterbahnfahrt einstellen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link