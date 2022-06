Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bankaktien hätten seit Ende letzter Woche einen schweren Stand. Die letzte EZB-Sitzung sei anders von den Märkten aufgenommen worden als erwartet. Für Kunden deutscher Institute sei allerdings eine Trendwende zu beobachten. Denn immer mehr Banken würden bei den Verwahrentgelten umsteuern.Bankkunden in Deutschland könnten im Zuge der für Juli angekündigten Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ein Ende der Negativzinsen auf Giro- oder Tagesgeldkonto hoffen. "Die Höhe des Verwahrentgeltes richtet sich nach der sogenannten Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank.""Wenn die EZB den Satz der Einlagenfazilität gemäß ihrer jüngsten Ankündigung im Juli um 0,25 Prozentpunkte anhebt, werden Deutsche Bank und Postbank diese Anpassung an ihre Privatkunden weitergeben und das Verwahrentgelt um 0,25 Prozentpunkte kurzfristig reduzieren", habe ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses am Montag angekündigt.Der EZB-Rat habe am Donnerstag beschlossen, bei seiner nächsten Sitzung am 21. Juli die Leitzinsen im Euroraum um jeweils 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Im September sei ein dann "ein größerer Zinsschritt" möglich. Derzeit müssten Banken noch 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken würden. Die Kosten dafür würden etliche Institute an ihre Kundinnen und Kunden weiter geben."Wenn der Satz der Einlagenfazilität in einem zweiten Schritt auf null oder in den positiven Bereich angehoben wird, werden wir im Privatkundengeschäft kein Verwahrentgelt mehr erheben", habe der Deutsche Bank-Sprecher mitgeteilt. "Der zweite Schritt der EZB wird für September erwartet, sodass Deutsche Bank und Postbank voraussichtlich im Oktober vollständig auf die Erhebung des Verwahrentgelts für ihre Privatkunden verzichten werden."Für Kunden seien das gute Nachrichten, die Deutsche Bank selbst folge damit allerdings nur einem Markttrend und würde weniger Erträge einfahren. Allerdings sollte die Zinswende auf der anderen Seite ohnehin für sprudelnde Umsätze sorgen. Ein Prozent höhere Zinsen könnten bis zu 400 Millionen Euro mehr Nettozinserträge nach einem Jahr bedeuten. Das gehe aus Projektionen der Bank hervor.Der Chart sei aktuell - wie in der Gesamtbranche - wieder angeschlagen. An den mittelfristigen Perspektiven ändere das allerdings nichts.Wer noch einsteigen möchte, wartet eine Beruhigung ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten den Stopp bei 8,10 Euro beachten. (Analyse vom 14.06.2022)