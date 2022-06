Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (14.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den herben Kursverlusten der letzten Tage versuche sich der Markt heute an einem Rebound. Vor allem zinssensible Titel wie Bankaktien seien wieder gefragt. Die Stimmung in der Branche sei nach wie vor gut. Auch die Commerzbank löse sich von den Tiefs der vergangenen Tage.Europäische Bankaktien würden im freundlichen Gesamtmarkt heute ebenfalls höher notieren. Die Anleger hätten die Branche seit letztem Donnerstag abverkauft. Denn die EZB habe zwar die lange erwartete Zinswende eingeleitet, aber da die Inflation weiter steige, gehe nun die Angst vor einem Zinsschock unter Anlegern um. In der Branche selbst sehe man das indes anders.Die Privatbank Berenberg berichte nach Gesprächen mit Verantwortliche von mehreren europäischen Großbanken von einer verhalten optimistischen Stimmung in den Vorstandsetagen. Aus Gesprächen hätten die Analysten mitgenommen, dass die Banken deutlichere Vorteile durch die steigenden Zinsen hätten, zugleich aber keine Verschlechterung der Kreditqualität feststellen und auch keine geringeren Kreditvolumina sehen würden. Das berichte das Nachrichtenprotal Dow Jones.Dazu komme ein zuversichtlicher kurzfristiger Ausblick für die Kosten, sodass sie unter dem Strich zumindest auf kurze Sicht die Vorteile einer höheren Inflation ohne deutlich höhere Kosten genießen könnten. Zwar hätten manche Eurozonen-Banken darauf hingewiesen, dass die Investoren es angesichts der kurzfristigen Vorteile bei den Zinsen möglicherweise langsam angehen ließen, doch würden die Analysten die Perspektiven für die Banken weiter günstig bewerten. Insbesondere auch der Blick auf das Bewertungsniveau mit dem 6,6Fachen der erwarteten Gewinne 2023 stimme positiv.Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.