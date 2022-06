Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

50,18 EUR +0,43% (14.06.2022, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

52,01 USD -11,41% (13.06.2022, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Der enorme Kurseinbruch beim Bitcoin und auch anderen Krypto-Währungen mache Coinbase schwer zu schaffen. Schon die Q1-Zahlen im Mai hätten gezeigt, dass die größte US-Krypto-Währungsbörse auf dem absteigenden Ast sei. Nun wolle Coinbase dem entgegenwirken und entlasse fast ein Fünftel seiner Belegschaft.Konkret werde das Unternehmen 18 Prozent seiner Vollzeitstellen streichen. Das gehe aus einer am Dienstagmorgen an die Mitarbeiter versandten E-Mail her, berichte CBNC. Coinbase habe etwa 5.000 Vollzeitbeschäftigte, was einen Personalabbau von etwa 1.100 Stellen bedeute.Coinbase-Boss, Brian Armstrong, habe auf eine mögliche Rezession hingewiesen, die zu einem weiteren Krypto-Winter führen könne. Deshalb müsse man die Cash-Burn-Rate des Unternehmens kontrollieren und damit die Effizienz steigern. Er habe auch gesagt, dass das Unternehmen während eines Bullenmarktes "zu schnell" gewachsen sei.Das in San Francisco ansässige Unternehmen habe im letzten Quartal einen Einbruch der Nutzerzahlen und einen Umsatzrückgang von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Das Unternehmen erwirtschafte den Großteil seines Umsatzes mit Transaktionsgebühren, die eng mit der Handelsaktivität verbunden seien.Die Coinbase-Aktie verliere am Dienstag im vorbörslichen US-Handel weitere sechs Prozent. Allein im Juni habe der Titel bis dato rund ein Drittel seines Wertes eingebüßt.Es bleibe dabei: Auch wenn der Krypto-Markt und damit Coinbase nicht unendlich fallen würden - Anleger sollten auf keinen Fall in das fallende Messer greifen. Vielmehr sei derzeit Abwarten und Beobachten von der Seitenlinie das Gebot der Stunde.Kurzum: Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu Coinbase. (Analyse vom 14.06.2022)