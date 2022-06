Die Lage beim Bitcoin bleibe ganz klar angespannt - insbesondere mit Blick auf die Makro-Faktoren, die seit Jahresbeginn die Kursentwicklung maßgeblich prägen würden. Für langfristig investierte Anleger ist das aber nichts Neues und kein Grund zu handeln, denn "Der Aktionär" geht auf lange Sicht von einer Erholung und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung beim Bitcoin aus, so Marion Schlegel.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kurs des Bitcoin ist zum Wochenauftakt zeitweise auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gefallen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Zuletzt habe sich der Wert der bedeutendsten und bekanntesten Digitalwährung etwas erholen können, habe aber immer noch deutlich unter dem Niveau vom Sonntag gelegen. Zuletzt habe ein Bitcoin knapp 26.000 Dollar und damit rund zweieinhalb Prozent weniger als am Wochenende gekostet.Da habe der Kurs bereits deutlich nachgegeben. Am Montag sei der Bitcoin im frühen Handel auf der Handelsplattform Bitstamp zeitweise unter die Marke von 25.000 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen.Noch bis in den November vergangenen Jahres hinein hätten Digitalwährungen trotz einer bereits hohen Inflation weiter zugelegt. Einige Marktbeobachter hätten in Bitcoin & Co damals trotz der extrem starken Schwankungen einen Schutz gegen eine Entwertung klassischer Währungen wie den Dollar gesehen. Das Bild habe sich mittlerweile komplett gewandelt. Seit dem Rekordhoch von 69.000 Dollar im November sei der Bitcoin um mehr als 60 Prozent eingebrochen.