Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

26,48 EUR +1,92% (13.06.2022, 10:35)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

197,95 DKK +2,49% (13.06.2022, 10:23)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (13.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) unter die Lupe.Die früher übliche Pockenschutzimpfung sei nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu 85 Prozent wirksam gegen eine Infektion mit Affenpocken. Das habe sie am Samstag in Genf unter Berufung auf Studien berichtet. Neben der Stiko habe zuletzt auch Spaniens Gesundheitsbehörde die Impfung besonders gefährdeter Personen gegen Affenpocken empfohlen.Zu Todesfällen durch die Affenpocken könne es vor allem bei kleinen Kindern und Menschen mit angegriffenem Immunsystem kommen, etwa durch eine HIV-Infektion, habe die WHO berichtet. Außerhalb Afrikas seien seit den ersten bekannt gewordenen Fällen Mitte Mai keine Todesfälle gemeldet worden. Mehr als 90 Prozent der Infizierten hätten sich nach Studien vollständig erholt, unabhängig davon, ob sie gegen Pocken geimpft gewesen seien oder nicht.Die Zahl der seit Mai gemeldeten Fälle von Affenpocken in Ländern außerhalb Afrikas steige weiter. Die WHO habe am Samstag 1.285 Fälle gemeldet - habe sich aber auf den Stand vom 8. Juni bezogen. Allein in Deutschland seien seitdem Dutzende weitere Fälle gemeldet worden. Das Robert Koch-Institut habe am Freitag 165 Fälle aus neun Bundesländern genannt. Betroffen seien nach WHO-Angaben mindestens 28 Länder außerhalb Afrikas. Aus acht afrikanischen Ländern, wo die Krankheit teils seit Jahrzehnten bekannt sei, seien seit Jahresbeginn gut 1.500 Verdachtsfälle gemeldet worden. 72 Betroffene seien gestorben.In Berlin habe die Ständige Impfkommission (Stiko) am Donnerstag eine Impfung empfohlen für Risikogruppen und Menschen, die engen Kontakt zu Infizierten gahabt hätten. Dazu würden Männer gehören, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern hätten. Auch Personal von Speziallaboratorien komme unter Umständen für eine vorsorgliche Impfung infrage.Imvanex von Bavarian Nordic sei der einzige Impfstoff weltweit, der zumindest in einigen Ländern bereits für Impfungen gegen Affenpocken zugelassen sei. Auch die Bundesregierung habe den Impfstoff von Bavarian Nordic bereits bestellt. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stehe ab dem 15. Juni Impfstoff bereit.Die Bavarian Nordic-Aktie könne am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate gut zwei Prozent zulegen auf zuletzt 26,58 Euro. Die Aussichten würden nicht zuletzt aufgrund der steigenden Nachfragen nach dem Pocken-Impfstoff gut bleiben.Risikobereite Anleger können bei der Bavarian Nordic-Aktie weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)