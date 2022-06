Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Aktien hätten sich den jüngsten Markverwerfungen nicht entziehen können und seien ebenfalls unter die Räder geraten. Im Juni habe das Papier des Tech-Giganten mehr als zehn Prozent verloren. Am Donnerstag zeige sich die Aktie jedoch stabil. Grund: Apple baue im Streaming-Wettbewerb mit Netflix und Amazon seine Sport-Übertragungsrechte weiter aus.Ab 2023 werde der iPhone-Konzern exklusiv weltweit die Streamingrechte die Major League Soccer (MLS) haben, habe das Unternehmen am Dienstag in Cupertino mitgeteilt. Die MLS sei die höchste Spielklasse im US-amerikanischen und kanadischen Fußball. Jedes einzelne MLS-Spiel könne man über die Apple-TV-App streamen, ohne regionale Sperren oder Einschränkungen. Dazu müsse man allerdings ein MLS-Abo abschließen. Die Vereinbarung zwischen Apple und der MLS sei zunächst auf zehn Jahre befristet.Fußball spiele in Nordamerika zwar im Vergleich zu American Football, Basketball und Eishockey eine untergeordnete Rolle. Allerdings gelte "Soccer" im Vorfeld der Fifa Fußballweltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen werde, als Wachstumsmarkt. Zu den international bekannten Investoren der MLS gehöre auch der ehemalige englische Fußballspieler David Beckham, der Miteigentümer des MLS-Clubs Inter Miami sei. Die Major League Soccer, die ihren Hauptsitz in New York City habe und 2022 ihre 27. Saison gespielt habe, umfasse 29 Vereine.Apple habe zuvor Übertragungsrechte an der amerikanischen Baseball-Profiliga MLB erworben. Über Apple TV+ seien Freitags in mehreren Ländern zwei MLB-Spiele zu sehen.Unter den Netflix-Konkurrenten setze neben Apple vor allem Amazon Prime auf Sportinhalte, darunter auch Fußball-Spiele der Champions League. Apple habe im Sommer 2020 den Apple den damaligen Sportchef von Amazon, James DeLorenzo, abgeworben, um selbst stärker in den Markt der Sport-TV-Rechte einzusteigen.Der Tech-Gigant komme mit dem Fußball-Deal nun auch im Streaming-Segment - gerade im wichtigen Sportbereich - ein gutes Stück voran.Überdies ist bleibt die Apple-Aktie ein absolutes Basisinvestment, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Unternehmen sei mit dem iPhone, dem Flaggschiff-Produkt, absoluter Weltmarktführer und dürfte mit Leichtigkeit höhere Preise an die Kunden weitergeben. Kurzum: Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen möchten, sollten allerdings eine Stabilisierung beziehungsweise Trendwende im Chart abwarten. (Analyse vom 14.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link