Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

100,88 EUR +1,25% (14.06.2022, 10:00)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

100,88 EUR +1,67% (14.06.2022, 09:45)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

103,67 USD -5,45% (13.06.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Darüber hinaus umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (14.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Technologiewerte habe es beim Abverkauf am gestrigen Montag wieder hart erwischt. So habe der NASDAQ 100 4,6 Prozent an Wert verloren. Für die Amazon.com-Aktie, die die drittgrößte Position im Index einnehme, sei es mit fast fünfeinhalb Prozent sogar noch weiter nach unten gegangen. Anleger sollten jetzt diese Marken im Auge behalten.Nach dem jüngsten Abverkauf teste die Aktie von Amazon.com die Unterstützungszone zwischen 100 und 110 Dollar. Diese werde von den Vor-Corona-Hochs aufgespannt. Dass die zwei Tests im turbulenten Mai erfolgreich verlaufen seien, zeige die Stärke der Marke.Gebe der Support dem Verkaufsdruck aber nach, dürfte der Kurs schnell bis an den stark gehandelten Preisbereich bei 88 Dollar fallen. Genau darunter verlaufe auch der nächste markante Supportbereich.Eine wichtige Rolle komme hierbei dem Zinsentscheid der US-Notenbank zu, der am morgigen Mittwoch verkündet werde. Marktteilnehmer würden laut FED Watch Tool praktisch einstimmig davon ausgehen, dass die FED die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte auf 1,5 bis 1,75 Prozent anheben werde. Insofern dürfte im aktuellen Kurs bereits viel eingepreist sein.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Aktien, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot": Amazon.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link