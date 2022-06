Börsenplätze va-Q-tec-Aktie:



Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können.



Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com. (13.06.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - va-Q-tec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681, WKN: 663668, Ticker-Symbol: VQT) unverändert mit dem Votum "kaufen" ein.Der Private-Equity-Fund EQT und die Mubadala Investment Company (Staatsfonds Abu Dhabi) hätten letzte Woche eine Mehrheitsbeteiligung an dem Lieferkettenspezialisten Envirotainer verkündet. Das Closing werde voraussichtlich in Q3 2022 erfolgen. Die Transaktion verdeutliche das attraktive Bewertungsniveau von va-Q-tec.Envirotainer (Gründung: 1985; Hauptsitz: Stockholm) entwickle, fertige und vermiete aktiv temperaturkontrollierte Container, die hauptsächlich für den Lufttransport von Biopharmaprodukten verwendet würden. Das Unternehmen bediene seine global mehr als 600 Kunden mittels einer Flotte von rund 6.700 Containern weltweit. Die Dienstleistungen von Envirotainer stünden somit in direktem Wettbewerb zu den Lösungen von va-Q-tec (Flotte per Mai 2022: ca. 3.400 Container), die allerdings als technologisch überlegen einzustufen seien. So kämen va-Q-tecs Container ohne externe Kühlung aus und würden damit ein passives Kühlsystem darstellen, was eine höhere Energieeffizienz bedeute und sie ggü. dem aktiven System von Envirotainer zur nachhaltigeren Alternative für den Transport von temperatursensiblen Gütern mache.Die Übernahme der Anteile werde durch den Exit des aktuellen Investorenkonsortiums um Cinven (PE-Fund) und Novo Holdings ermöglicht, die ihrerseits die Anteile in 2018 für einen nicht veröffentlichten Betrag übernommen hätten. EQT und Mubadala würden fortan ihre Kenntnisse für das weitere Unternehmenswachstum, die Erschließung neuer Märkte und Produktinnovationen einbringen. Laut Presseberichten sei für die Übernahme ein Enterprise Value von 2,8 Mrd. Euro festgelegt worden. Basierend auf Brancheninformationen nehme der Analyst für Envirotainer, das nicht börsengelistet sei, ein EBITDA der letzten zwölf Monate (LTM) von 100 Mio. Euro an, woraus sich ein EV/EBITDA von 28,0x ergebe.Das EBITDA-Transaktionsmultiple verdeutliche die Unterbewertung von va-Q-tec (EV/EBITDA LTM: 13,4x; 2022e: 12,5x). Der direkte Vergleich mit dem Vermietgeschäft des Konzerns unterstreiche dies vor allem bei Betrachtung der Vorzüge von va-Q-tecs Produkten ggü. denen von Envirotainer zusätzlich (MONe EV/EBITDA LTM: 15,0x; 2022e: 15,5x). Zudem impliziere das letztgenannte Multiple auf Basis der Annahmen ein EV/EBITDA 2022e von 9,5x für die restlichen Geschäftsbereiche, was der Analyst bei Betrachtung des Innovationspotenzials von va-Q-tecs Produkten als zu niedrig erachte.In Anbetracht dessen sowie der nach wie vor intakten strukturellen operativen Treiber bestätigt Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die va-Q-tec-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 Euro. (Analyse vom 13.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link