Tradegate-Aktienkurs eBay-Aktie:

42,105 EUR -4,29% (10.06.2022, 22:26)



Xetra-Aktienkurs eBay-Aktie:

42,375 EUR -3,79% (10.06.2022, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs eBay-Aktie:

44,28 USD -5,16% (10.06.2022, 22:00)



ISIN eBay-Aktie:

US2786421030



WKN eBay-Aktie:

916529



Ticker-Symbol:

EBA



Nasdaq-Symbol:

EBAY



Kurzprofil eBay Inc.:



Die eBay Inc. (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) ist Betreiberin des weltweit größten Online-Auktionshauses. Das Auktionsportal eBay.com hat sich von dem Consumer-to-Consumer-Marktplatz der Anfangsjahr in Richtung eines Business-to-Consumer-Marktplatzes weiter entwickelt. Nachdem anfänglich der Geschäftsschwerpunkt auf dem Handel von Gebrauchtwaren privater Anbieter lag, werden heute verstärkt Neuwaren gewerblicher Anbieter angeboten. Die Gründung der eBay Inc. erfolgte 1995 durch Pierre Omidyar. Hauptsitz der eBay Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA. (12.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - eBay-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY) unter die Lupe.Laut aktuellen Studien seien viele Verbraucher angesichts der steigenden Inflation bereits vorsichtiger beim Einkauf geworden. Viele würden ihre Shopping-Aktivitäten auf das Notwendigste beschränken. Das belaste die komplette E-Commerce-Branche - darunter auch das Online-Auktionshaus eBay. Daher habedie US-Investmentbank Goldman Sachs nun die Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 42 US>D reduziert. Analyst Eric Sheridan habe in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Prognosen für die von ihm beobachteten US-Technologie- und Internetunternehmen nach unten revidiert.Dabei habe er versucht, die Finanzschätzungen für das zweite Halbjahr 2022 und jene für die Folgejahre so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit eines schwächeren makroökonomischen Umfelds und eines deutlich niedrigeren Umsatzwachstums in den kommenden Jahren berücksichtigt werde. Angesichts des gefährdeten künftigen Umsatzwachstums des Online-Auktionshauses und gemessen an der aktuellen Bewertung sei er mit Blick auf die künftige eBay-Kursentwicklung noch vorsichtiger geworden.Aus Sicht des "Aktionärs" seien die Risiken in den aktuellen Kurs von eBay eingepreist und das weitere Abwärtspotenzial relativ beschränkt. Zumal die Aktie nach den jüngsten Kursverlusten bereits in der Nähe des von Goldman Sachs ausgegebenen bearishen Kursziels notiere. Damit sei auch das Kauflimit des "Aktionärs" bei 42,50 Euro ausgelöst worden. Anleger könnten antizyklisch einsteigen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze eBay-Aktie: