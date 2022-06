XETRA-Aktienkurs YOC-Aktie:

15,50 EUR -3,13% (16.06.2022, 13:09)



Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

15,40 EUR -3,14% (16.06.2022, 13:08)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (16.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - YOC: Aktie trotzt dem schwachen Gesamtmarkt - AktienanalyseIn ZJ 06.2022 haben wir die YOC-Aktie (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) vorgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Nebenwert habe seitdem dem schwachen Gesamtmarkt getrotzt und um fast 40 Prozent zugelegt. Pünktlich zur Hauptversammlung habe der AdTech-Spezialist neue Geschäftszahlen mit im Gepäck. Demnach solle im ersten Halbjahr voraussichtlich ein Umsatzwachstum von rund 26 Prozent auf 9,7 Mio. Euro erreicht werden und das operative Ergebnis (EBITDA) um rund die Hälfte auf 1,2 bis 1,3 Mio. Euro zulegen. Zu dieser Entwicklung trage vor allem das kontinuierlich steigende Handelsvolumen der Technologieplattform VIS.X bei, die den vollautomatischen Ein- und Verkauf von Werbeflächen in Echtzeit ermögliche."Hinsichtlich des weiteren Wachstums sind wir unverändert positiv gestimmt und verfolgen unsere strategische Mission, mit VIS.X eine bessere Werbeerfahrung für jeden zu erreichen, konsequent weiter", so Sebastian Bauermann, Director Finance der YOC AG. "Darüber hinaus konnten wir die Entwicklung unseres eigenen Ad Server in den vergangenen Monaten abschließen und diesen in unseren Tech-Stack integrieren. Somit werden sämtliche Geschäftsaktivitäten des YOC-Konzerns über die VIS.XPlattform abgewickelt. Wir sind nunmehr komplett unabhängig von Drittplattformen."Der Effekt, dass sich bei unterproportional steigenden Kosten plattformtypische Skaleneffekte und eine dadurch erhöhten Profitabilität ergeben würden, dürfte sich also noch verstärken. Da ein Sprung über die Marke von 20 Euro nur eine Frage der Zeit sei, bleibe der Titel ein Kauf. Da noch immer keine Zertifikate auf YOC erhältlich sind- vermutlich sei dafür der Börsenwert mit aktuell 60 Mio. Euro zu niedrig -, müssen Anleger weiterhin mit der Aktie Vorlieb nehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2022)Börsenplätze YOC-Aktie: