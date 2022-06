09:00 Uhr: Türkei - Industrieproduktion für April. Erwartung: 7,9%/ Vorwert: 9,6% (im Jahresvergleich)



Reden der Zentralbanker:



- 13:00 Uhr: De Guindos von der EZB

- 20:00 Uhr: Brainard von der FED



Wichtige Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche



- Mittwoch, 4:00 Uhr - China, monatliche Konjunkturdaten für Mai

- Mittwoch, 14:30 Uhr - USA, Einzelhandelsumsätze für Mai

- Mittwoch, 20:00 Uhr - Zinsentscheidung des FOMC

- Donnerstag, 09:30 Uhr - SNB-Zinsentscheidung

- Donnerstag, 13:00 Uhr - BoE-Zinsentscheidung

- Freitag, 5:00 Uhr - Zinsentscheidung der BoJ (13.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die Futures-Märkte würden darauf hindeuten, dass die wichtigsten europäischen Aktienindices zu Beginn der heutigen Sitzung stark fallen würden. Der Handel in Asien sei negativ verlaufen, wobei die am Freitag in den USA veröffentlichten Zahlen zum Verbraucherpreisindex sowie die erneuten Sorgen um die Baukonjunktur in China die Ursache für den Ausverkauf gewesen seien. Der Ölpreis gebe angesichts der allgemeinen Abwärtsbewegung nach, während die Edelmetalle aufgrund der allgemeinen Abwärtsstimmung unter Druck stünden. Kryptowährungen würden ihre Wochenendrückgänge fortsetzen, wobei Bitcoin in der Nähe von 25.000 USD gehandelt werde und die Intraday-Tiefs vom 12. Mai 2022 teste.Leider stünden für heute nur wenige Daten an, die eine Umkehr herbeiführen könnten. Der Wirtschaftskalender sei fast leer, wie es an Montagen oft der Fall sei. Die Daten zur türkischen Industrieproduktion dürften keine großen Kursbewegungen auslösen. Die Daten zur Industrieproduktion und zum BIP des Vereinigten Königreichs für April seien eine bemerkenswerte Veröffentlichung gewesen, seien aber bereits um 8:00 Uhr bekannt gegeben worden. Sie hätten eine schwächer als erwartete Produktion sowie ein schwächer als erwartetes Wirtschaftswachstum gezeigt und einen gewissen Druck auf das GBP ausgeübt. Interessanter werde es im weiteren Verlauf der Woche mit den Zinsentscheidungen von FOMC, BoE, BoJ und SNB.