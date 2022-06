Welche Spiele hat Merkur Online im Angebot?

Neben Klassikern wie Roulette, Blackjack oder Videopoker finden Sie bei Merkur Online vor allem die berühmten Merkur Spielautomaten. Viele Spielautomaten, die in den Spielhallen sehr beliebt waren, wurden in Bezug auf Optik, Sound und Funktionalität für die Online Variante gepimpt. Fans der Online Merkur Spielautomaten haben den Vorteil, dass sie die aufregenden Spiele rund um die Uhr spielen können. Außerdem bieten Merkur Online höhere Gewinnquoten. Sie haben demnach bessere Chancen, einen großen Batzen Geld zu gewinnen. Sie planen schon seit langer Zeit einen Urlaub? Oder wollen sich ein neues Auto kaufen? Vielleicht muss Ihr Traum kein Traum mehr bleiben!



Eine Besonderheit der Magie von Merkur Spielautomaten ist die Risikoleiter. Mit dieser können Sie einen Gewinn nochmals riskieren und damit versuchen, ihn zu erhöhen. Diese, für Merkur charakteristische Risikoleiter, steht Ihnen sowohl in stationären Merkur Spielhallen, aber auch online zur Verfügung. Ein weiteres Markenzeichen von Merkur Spielautomaten sind diverse Jackpot Systeme. Den Merkur Monopoly Jackpot oder der Merkur Seven Jackpot ist aber nur in landläufigen Merkur Spielhallen zu finden. Grund genug, sich einmal aufzuhübschen und ein echtes Casino zu besuchen, oder? Hier finden Sie alle Merkur Casinos auf einen Blick.



Wie bezahle ich im Online Casino?

Ein seriöses Online Casino bietet Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden an. Diese Transaktionen sollten in der Regel gebührenfrei sein, da ein gutes Online Casino eventuell anfallende Gebühren für Sie übernimmt. Zahlarten sollten gängige wie Giropay, Kreditkarte, Überweisung, Paypal oder Paysafecard sein. Sie müssen aber darauf achten, dass es, je nach Zahlungsart, dauern kann, bis Ihr Geld im Online Casino ankommt. Bei manchen Online Casinos ist es sogar möglich mit Kryptowährungen wie Bitcoins zu zahlen. Hierbei sollten Sie aber immer im Kopf behalten, dass Kryptowährungen starken Schwankungen unterlaufen.



Gibt es Merkur Spielautomaten auch als App Version?

Ja, Merkur Spielautomaten lassen sich nicht nur am PC spielen, sondern auch auf Ihrem Mobilgerät. So lassen sich die spannenden Merkur Spiele von jedem Ort und zu jeder Zeit spielen, Glücksgefühle inklusive. Je nach Online Casino ist die Merkur App sowohl für Android als auch für IOs verfügbar. Der Download ist kostenlos. Die App ist kinderleicht in der Bedienung und erlaubt die Steuerung der Spielautomaten via Touch-Display. Übrigens, können Sie die Merkur Spielautomaten online in der Demoversion kostenlos testen, bevor Sie mit Echtgeld spielen. (17.06.2022/ac/a/m)









