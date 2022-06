Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,39 EUR +2,28% (14.06.2022, 18:21)



XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:

36,86 EUR +3,34% (14.06.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

38,01 USD +2,65% (14.06.2022, 18:13)



ISIN Twitter-Aktie:

US90184L1026



WKN Twitter-Aktie:

A1W6XZ



Ticker-Symbol Twitter-Aktie:

TWR



NYSE-Symbol Twitter-Aktie:

TWTR



Kurzprofil Twitter Inc.:



Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) bietet eine Kommunikationsplattform, die auf digitalen Kurznachrichten basiert. Jede Mitteilung (Tweet), die über den Dienst veröffentlicht wird, ist sofort für jedermann sichtbar. In die Texte können zudem Bilder und Videos eingebettet werden. Für die Nutzung des Services stehen mittlerweile zahlreiche Apps und Add-ons beispielsweise für Web-Browser zur Verfügung, die die abonnierten Tweets übersichtlich darstellen. Besonders während Fernsehausstrahlungen oder anderen Großereignissen werden Tweets als Diskussionsmedium über das aktuelle Geschehen genutzt.



Umsatz generiert das Unternehmen durch das Hinzufügen von Anzeigen in Form von Tweets, das Hinweisen auf bestimmte Nutzer (zahlende Kunden) oder das Einblenden von gesponserten Schlagworten in die Top 10-Themenliste. (14.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) unter die Lupe.Neuigkeiten von Twitter: Berichten zufolge wolle sich Elon Musk am Donnerstag virtuell mit den Mitarbeitern des Kurzmitteilungsdienstes treffen, für den er ein Übernahmeangebot abgegeben habe. Zuletzt habe er seine Bemühungen verstärkt, sich einen Rückzug offenzuhalten. Streitpunkt sei die Anzahl von Spam- und Fake-Accounts von Twitter.Wie Reuters berichte, wolle der Tech-Milliardär und Tesla-Boss am Donnerstag mit den Twitter-Mitarbeitern sprechen. Es wäre die erste unmittelbare Zusammenkunft, nachdem Musk sein 44-Milliarden-Dollar (54,20 Dollar je Aktie) schweres Übernahmeangebot platziert habe. Bei dieser Veranstaltung wolle Elon Musk sich auch den Fragen der Angestellten stellen.Davon dürften sicherlich viele auf der Agenda stehen. Nachdem bereits die Kauf-Ankündigung für Aufregung gesorgt habe, sei Musk mit immer neuen Angriffen gekommen. Zuletzt habe er sogar gedroht, den Deal komplett platzen zu lassen: Bei Twitter gebe es angeblich viel mehr Fake-Accounts gebe, als das Unternehmen im Vorfeld kommuniziert habe. Überdies hätten sich Twitter-Angestellte besorgt darüber geäußert, dass Musk das Social-Media-Unternehmen "destabilisieren" könnte, wie Reuters weiter berichtet habe.Bis Anfang August hätten Twitter-Aktionäre noch Zeit, über die Übernahme der Twitter-Aktie durch Elon Musk zuzustimmen. Am Dienstag helfe die News jedenfalls der Twitter-Aktie und lasse sie rund drei Prozent auf 38 Dollar steigen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Twitter-Aktie: