Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Tapestry habe in diesem Jahr mehr als 22 Prozent verloren. Allein im Juni habe das Papier des US-Modekonzerns, der hinter den bekannten Marken Coach, Kate Stuart und Stuart Weitzmann stehe, rund acht Prozent an Wert eingebüßt. Doch am heutigen Mittwoch sehe es vorbörslich sehr gut aus. Grund sei ein gewaltiges Analysten-Upgrade.Jefferies stufe Tapestry von "hold" auf "buy" hoch und erhöhe dabei das Kursziel um 50 Prozent, und zwar von 30 auf 45 Dollar. Demnach hätte die Aktie rund 42 Prozent Luft nach oben.Jefferies habe gesagt, dass der US-Modetitel zwingendes Aufwärts-Potenzial besitze. Das Unternehmen habe sich in den vergangenen Jahren besser aufgestellt und dadurch verbesserte Umsatz- und Margenaussichten. Vor allem das (veränderte) Digital- und Chinageschäft seien Wachstumstreiber.Auch mit Blick auf die Bewertung sei der Mode-Titel ein echter Hingucker. Mit einem 2022er KGv von 9 liege Tapestry deutlich unter der Peer-Group, die derzeit mit 14 bewertet werde.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin positiv für Tapestry gestimmt. Nach den jüngsten Zahlen, die über den Erwartungen gelegen hätten, sei die Aktie aufgrund des schwachen Gesamtmarktes abgerutscht.Aufgrund der günstigen Bewertung und guten Zukunftsaussichten sollten Anleger auf jeden Fall dabeibleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Analyse vom 15.06.2022)