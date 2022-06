Börsenplätze Snowflake-Aktie:



Kurzprofil Snowflake Inc.:



Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) ist ein Cloud-basiertes Unternehmen im Bereich der Data Warehousing, das 2012 gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in San Mateo (Kalifornien). Snowflake bietet einen Cloud-basierten Datenspeicherungs- und Analysedienst an, der allgemein als "Data Warehouse-as-a-Service" bezeichnet wird. (15.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Snowflake-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Snowflake Inc. (ISIN: US8334451098, WKN: A2QB38, Ticker-Symbol: 5Q5, NYSE-Symbol: SNOW) unter die Lupe.Der US-Titel kenne seit Monaten nur eine Richtung: steil nach unten. Der Drawdown seit dem 52-Wochen-Hoch betrage satte 72 Prozent. Weitere Tiefs seien angesichts des strammen Abwärtstrends wahrscheinlich - und dennoch bleibe die Wall Street sehr bullish für die Snowflake-Aktie.So habe der Canaccord-Experte David Hynes Jr. Snowflake von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Seiner Meinung nach werde Snowflake im Jahr 2028 seine Produktumsätze auf zehn Milliarden Dollar steigern und die Free-Cash-Flow-Marge auf 25 Prozent ausweiten. In diesem Kontext sei das Papier derzeit "viel zu günstig"."Wenn sich das Team auch nur annähernd so gut schlägt wie bei ServiceNow, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Ziele bereits ein Jahr früher erreicht werden, was das Aufwärtspotenzial der Aktie nur noch verstärken würde", so der Analyst. Hynes beziehe sich damit unter anderem auf den Snowflake-CEO Frank Slootman, der zuvor sehr erfolgreich bei ServiceNow gearbeitet habe.Snowflake habe ein sehr aussichtsreiches Portfolio und biete diverse SaaS-Anwendungen im Bereich der Daten-analyse und -verwaltung an. Nach der Korrektur werde das Papier nur noch mit einem 22er-KUV von 11,7 bewertet. Kurz nach dem Börsengang seien noch KUVs jenseits der 100er-Marke für Snowflake üblich gewesen.Anleger setzen die Snowflake-Aktie auf ihre Watchlist und warten die Bodenbildung ab, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link