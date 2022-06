Für Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank, stelle sich aber die Frage, ob jetzt vielleicht der Zeitpunkt zum erneuten Einstieg in die sogenannten "Emerging Markets" gekommen sei. Doch auch diese Beurteilung hinge zunächst von der Entwicklung der nach wie vor wichtigsten Volkswirtschaft der Welt ab. "Eine entscheidende Rolle wird spielen, ob es der FED gelingt, den Leitzins so weit anzuheben, dass sie in den USA einerseits die Inflation dämpfen und andererseits eine Rezession vermeiden kann."



Von den Bewertungen der 2000er Jahre, als Schwellenländeraktien teurer gewesen seien als Aktien aus den Industrieländern, sei schon länger nicht mehr viel zu sehen. "Aktien aus den Schwellenländern werden mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den Aktien aus den Industrieländern gehandelt", so Norbert Frey. "Das sollte allerdings kein alleiniger Maßstab für eine Kaufentscheidung sein." Die Wachstumsprognosen der Schwellenländer zeigten, dass die prognostizierten BIP-Zahlen auch nur rund 1 Prozent über denen der Industrieländer lägen. Dies sei vor allem der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft geschuldet. Frey sehe hier jedoch Chancen: "Wir bleiben optimistisch, dass China seine Wachstumsschwäche überwindet. Das könnte für ein starkes Comeback von Schwellenländeraktien sorgen."



Bliebe die Frage, wo man investieren sollte. Eine Untersuchung des amerikanischen Investmenthauses Goldman Sachs gebe hier eine Indikation, meine Norbert Frey: "Aktien aus Ländern in einem frühen oder mittigen Zyklus scheinen besser abzuschneiden als aus solchen, die sich im Spätzyklus befinden. Dies würde für deutliche Vorteile asiatischer Aktien gegenüber den lateinamerikanischen bzw. osteuropäischen Werten sprechen."



Trotz aller Unsicherheit könne sich daher gerade für längerfristig denkende Anleger ein Blick auf Aktien aus Schwellenländern lohnen. (15.06.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vorsichtig formuliert waren die letzten zwölf Monate für Aktien aus Schwellenländern mindestens "schwierig", so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Allzu deutlich seien die Spuren der Covid-19-Pandemie sichtbar gewesen und die gegenüber den Industrieländern niedrigen Impfquoten hätten sich gerächt. Die neuen, flächendeckenden Lockdowns in China würden sogar zeigen, dass selbst hohe Impfquoten alleine noch nicht vor gravierenden Pandemiefolgen schützen würden. Zur nach wie vor vorhandenen Lieferkettenproblematik geselle sich in China ein Konjunkturabschwung infolge von Regulierung und Schuldenabbau im Immobiliensektor. Und dazu noch der Krieg in der Ukraine. Aktien aus Schwellenländern hätten Anlegern in den letzten Monaten tatsächlich wenig Anlass zur Freude geboten.