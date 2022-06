Zumindest mehr oder weniger konstant gehalten habe sich die Aktie von 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9/ WKN A0HL8N). Sie werde aktuell zu 100 Euro gehandelt, Ende 2021 seien es 105 Euro gewesen. Der Blockheizkraftwerksanbieter gelte eigentlich als Profiteur der Energiewende: Dessen mit Erdgas betriebenen Anlagen würden effizient arbeiten und können darüber hinaus auch auf Wasserstoff und Biogas umgerüstet werden. Dem Unternehmen würden aber Ukraine-Krieg sowie Lieferkettenprobleme etwas zu schaffen machen.



Auf der Hauptversammlung am 3. Juni sei dem vorgeschlagenen Aktiensplit zugestimmt worden. Der solle über eine Kapitalerhöhung und die Ausgabe neuer Aktien erfolgen. Auf eine alte Aktie würden dann zusätzlich drei Aktien ausgegeben. Entsprechend verringern werde sich der Aktienkurs. Über das Datum der Umsetzung wolle 2G noch informieren.



Nicht so rund laufe es für Veganz (ISIN DE000A3E5ED2/ WKN A3E5ED), eigenen Angaben zufolge der "einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa". Eigentlich sollte der Trend zu veganer Ernährung dem 2011 in Berlin gegründeten Unternehmen zugutekommen. Doch der Kurs sei eingebrochen, aktuell gehe die Aktie nur noch zu 16,50 Euro über den Tisch. Der Ausgabekurs beim Börsengang im November 2021 habe bei 87 Euro gelegen.



Auch Veganz leide unter gestörten Lieferketten und dem Ukraine-Krieg, der Umsatz im ersten Quartal sei deutlich zurückgegangen. Es sei "nahezu unmöglich" gewesen, Veganz-Produkte neu in die Läden zu bringen oder Werbeaktionen im Discounter-Bereich durchzuführen, habe es geheißen. Der Lebensmitteleinzelhandel habe sich ganz auf die Sicherstellung der Grundversorgung konzentriert.



Für das Gesamtjahr 2022 rechne das Unternehmen mit einem leichten Umsatzrückgang und einem leicht verringerten EBITDA. "Eine schöne Geschichte macht noch kein gutes Investment", habe die Wirtschaftswoche kommentiert und auf die ebenfalls enttäuschende Performance von Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ), dem US-Anbieter von Fleischersatz, und Oatly (ISIN US67421J1088/ WKN A3CQRG), dem schwedischen Anbieter von Milchersatzprodukten, verwiesen.



Auch Nabaltec (ISIN DE000A0KPPR7/ WKN A0KPPR) könnte von der Energiewende profitieren. Denn das Unternehmen produziere - unter anderem - flammhemmende Füllstoffe und Spezialoxide, die in Elektroautos zum Einsatz kämen. Trotz jüngster Kursgewinne liege die Aktie seit Jahresanfang im Minus, aktuell koste sie 28,50 nach 36 Euro Anfang Januar.



Nach Ansicht von Hauck und Aufhäuser sei das viel zu wenig, die Analysten würden den Titel zum Kauf empfehlen und ein Kursziel von 42 Euro nennen. Sie würden davon ausgehen, dass der Trend zur Elektromobilität mittelfristig Wachstum und Gewinn von Nabaltec anschieben werde. Kurzfristig stünden dem allerdings noch die Lieferengpässe entgegen, die die Elektroautoproduktion derzeit bremsten. Auch die Baader Bank sehe noch Kurspotenzial und rate zum Kauf, habe das Kursziel aber von 39 auf 33 Euro gesenkt. (14.06.2022/ac/a/m)





