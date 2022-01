Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Charttechnische Schlagseite - so lässt sich derzeit die Ausgangslage für die amerikanischen Standardwerte am treffendsten zusammenfassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: In ihrem Jahresausblick hätten die Analysten das Dezember-Low als eine Möglichkeit der objektiven Stop-Loss-Setzung vorgestellt. Mittlerweile habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sein Tief vom Dezember bei 4.495 Punkten preisgeben müssen. Dieser Schuss vor den Bug der Bullen werde durch verschiedene charttechnische Weichenstellungen untermauert. So sei inzwischen auch die seit März 2021 bestehende Aufwärtstrendlinie (akt. bei 4.556 Punkten) Geschichte. Damit drohe dem Aktienbarometer eine Topbildung, insbesondere wenn nun auch noch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 4.459 Punkten) nachhaltig unterschritten werde. Die oberen Umkehrformationen in verschiedenen Indikatoren würden den Bären derzeit zusätzliche Argumente an die Hand liefern. Am schwersten wiege aus charttechnischer Sicht aber möglicherweise, dass die amerikanischen "blue chips" aufgrund der beschriebenen Entwicklung auf Monatsbasis in den 2011 etablierten Basishaussetrendkanal (obere Begrenzung akt. bei 4.589 Punkten) zurückgefallen seien. An solche "false breaks" würden sich oftmals dynamische Korrekturbewegungen anschließen. (24.01.2022/ac/a/m)

