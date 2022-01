Xetra-Aktiekurs SNP-Aktie:

33,00 EUR -1,37% (21.01.2022, 17:36)



Tradegate-Aktiekurs SNP-Aktie:

32,66 EUR +0,18% (24.01.2022, 08:06)



ISIN SNP-Aktie:

DE0007203705



WKN SNP-Aktie:

720370



Ticker-Symbol SNP-Aktie:

SHF



Kurzprofil SNP Schneider-Neureither & Partner SE:



Die SNP SE (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.



Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).



Weitere Informationen unter www.snpgroup.com (24.01.2022/ac/a/nw)





Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der SNP SE kräftig an:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd nehmen die Aktien des Software- und Beratungsunternehmens SNP Schneider-Neureither & Partner SE (SNP SE) (ISIN: DE0007203705, WKN: 720370, Ticker-Symbol: SHF) erneut ins Visier.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 20.01.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,33% auf 0,50% der Aktien der SNP SE aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SNP-Aktien:0,50% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (20.01.2022)Börsenplätze SNP-Aktie: