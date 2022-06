XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

206,70 EUR +1,82% (14.06.2022, 17:37)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (15.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie gehöre derzeit zu den relativ stärksten Papieren auf dem deutschen Kurszettel. Übergeordnet hätten Anlegerinnen und Anleger derzeit also den Faktor "Momentum" bei dem Titel auf ihrer Seite.Dennoch gönne sich die Aktie seit dem historischen Hoch vom April bei 225,00 EUR eine kleine Atempause. Charttechnisch schlage sich diese Entwicklung in der Ausprägung eines Dreiecksmusters nieder. In diesem Zusammenhang würde ein Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 215,47 EUR) - verbunden mit einer Auflösung der beschriebenen Konsolidierungsformation - für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Gelinge der Befreiungsschlag, dürfte das oben genannte Allzeithoch nur ein erstes Etappenziel markieren. Aus der Höhe des diskutierten Dreiecks ergebe sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 50 EUR. Der Signalcharakter eines möglichen Dreieckausbruchs werde noch zusätzlich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 215,53 EUR) untermauert.Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall das jüngste "swing low" bei 198,75 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 15.06.2022)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:207,00 EUR +0,73% (15.06.2022, 08:42)