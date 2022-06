Börsenplätze Oracle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

65,07 EUR -0,05% (17.06.2022, 18:54)



XETRA-Aktienkurs Oracle-Aktie:

65,54 EUR +0,99% (17.06.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

68,38 USD -0,48% (17.06.2022, 20:13)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (17.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.TikTok erfreue sich weltweit weiter hoher Beliebtheit: Habe die Social-Media-App im vergangenen Jahr laut Daten von eMarketer weltweit rund 655 Millionen Nutzer gehabt, dürfte diese Zahl im laufenden Jahr auf 755 Millionen steigen. Um das zusätzlichen Datenaufkommen managen zu können, habe die chinesische TikTok-Mutter ByteDance (ISIN NET000BYT111 / WKN BYT111) nun einen Deal mit dem SAP -Rivalen Oracle verkündet.Konkret habe das chinesische Unternehmen mitgeteilt, dass es eine Vereinbarung zur Speicherung von Daten von US-Nutzern mit Oracle unterzeichnet habe. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten beide Unternehmen bereits seit 2020 an dem Deal gearbeitet.Damals habe Oracle versucht, ein Minderheitseigentümer der TikTok-App zu werden, damit hätten beide Unternehmen den Pläne des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zuvorkommen wollen. Dieser habe versucht, die App zu verbieten und ByteDance zu zwingen, das US-Geschäft von TikTok zu verkaufen.Doch letztlich habe sich das Blatt gewendet: Joe Biden habe die von seinem Amtsvorgänger erlassenen Verbote weitestgehend aufgehoben, was die ursprünglichen Plane von Oracle und ByteDance habe scheitern lassen.Gleichzeitig hätten die Betreiber der Social-Media-App hinzugefügt: "Wir nutzen immer noch unsere Rechenzentren in den USA und Singapur für Backup, aber im Laufe unserer Arbeit werden wir die privaten Daten der US-Daten der Nutzer aus unseren eigenen Rechenzentren zu löschen und vollständig auf Oracle-Cloud-Servern in den USA."An der Börse halte sich die Euphorie der Anleger über den Deal in Grenzen: Die Oracle-Aktie notiere am Freitag im US-Handel rund 0,4 Prozent schwächer bei 68,43 Dollar. Die Oracle-Aktie ist derzeit keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link