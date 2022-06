Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (16.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Lange hätten die Fans daraufhin gefiebert, jetzt gebe Netflix endlich grünes Licht: "Squid Game", die erfolgreichste Serie des Streaming-Anbieters, gehe in die nächste Runde. Netflix gehe sogar noch einen Schritt weiter und setze die Erfolgsserie außerdem noch als Reality-Show um. Netflix starte sein bisher größtes Experiment.Nachdem wochenlang die Gerüchteküche gebrodelt habe, habe Netflix endlich die zweite Staffel seiner Erfolgsserie bestätigt und setze die Handlung fort. Wann genau es weitergehe, sei allerdings noch offen.Jetzt der nächste Kracher: Netflix plane eine Reality-Show namens "Squid Game - Die Herausforderung". Sie solle die Show mit der größten Besetzung und dem höchsten Preisgeld in der Geschichte des Reality-TVs sein.Basierend auf der ersten Staffel würden 456 reale Spieler in einer Reihe von Kinderspielen gegeneinander antreten. Dabei handle es sich um bereits bekannte Spiele aus der ersten Staffel aber auch um überraschende Neuzugänge. Dem Sieger winke ein Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar."Squid Game" habe im letzten Jahr alle Netflix-Rekorde gebrochen. In den ersten vier Wochen nach dem Start sei die Serie von 142 Millionen Haushalten aufgerufen worden. Zum Vergleich: Der damalige Spitzenreiter "Bridgerton" habe es im gleichen Zeitraum auf "nur" 82 Millionen Haushalte gebracht. Seinen Erfolg habe die Serie vor allem einem riesigen Social-Media-Hype verdankt.In Zeiten sinkender Nutzerzahlen dürfte gerade die Fortsetzung der Erfolgsserie erneut Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Mit der überraschenden Reality-Show sei Netflix außerdem eine große Portion Aufmerksamkeit sicher.Die erste Staffel verhalf der Aktie zu einem neuen Allzeithoch, auch diesmal ist "Der Aktionär" überzeugt, dass Netflix ein Coup gelingen wird. Anleger legen die Papiere auf die Watchlist und warten, bis sich die Stimmung auf dem Gesamtmarkt aufhellt, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 16.06.2022)