Die Anleger müssten nun entscheiden, ob diese Schritte das Unternehmenswachstum aufrechterhalten könnten oder ob es sich nur um verzweifelte Versuche handle, den Status quo zu erhalten. Die Aktie sei in diesem Jahr um mehr als 30% gefallen, sodass viele Anleger dies als Schnäppchen ansehen könnten. Das wird aber nur dann der Fall sein, wenn das Unternehmen wieder einen Weg zu starkem Wachstum findet, so die Experten von XTB zur Netflix-Aktie. (Analyse vom 24.01.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

333,55 EUR -4,75% (24.01.2022, 15:44)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

397,50 USD -21,79% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Netflix-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) unter die Lupe.Netflix habe bescheidene Anfänge gehabt. Das Unternehmen habe 1997 als DVD-Verleih auf dem Postweg begonnen, als DVDs in den Vereinigten Staaten zum Mainstream geworden seien. Mit diesem Modell sei es bis 2007 tätig gewesen, als sich der Geschäftsschwerpunkt auf das Streaming von Medien über das Internet verlagert habe. Während Netflix weiterhin DVDs verliehen habe, hätten seine neuen Dienste an Zugkraft gewonnen.Im Jahr 2010 sei eine Vereinbarung mit großen Filmproduktionsstudios getroffen worden und im selben Jahr habe das Unternehmen begonnen, über die Vereinigten Staaten hinaus zu expandieren und seine Dienste in Kanada anzubieten. Von da an habe sich die Expansion beschleunigt und das Unternehmen sei in die Film- und Serienproduktion eingestiegen.Heute sei Netflix eines der bekanntesten Unterhaltungsunternehmen der Welt, das seine Dienste in mehr als 190 Ländern anbiete und Ende 2021 mehr als 220 Millionen zahlende Abonnenten habe.In dem Maße, wie Netflix seinen Abonnentenstamm vergrößert habe, seien auch die Umsätze und Erträge des Unternehmens gestiegen. Im Jahr 2021 habe Netflix einen Jahresumsatz von knapp unter 30 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das Geschäft des Unternehmens habe stark von der Coronavirus-Pandemie profitiert, mit einem Umsatzanstieg von 24% im Jahr 2020 und 18,8% im Jahr 2021. Der Wunsch, zu Hause zu bleiben, habe die Nachfrage nach verschiedenen Arten von Unterhaltungsprodukten für zu Hause gesteigert, einschließlich Streaming-Diensten.Da die Pandemie jedoch allmählich abklinge und die Länder nicht mehr so strenge Beschränkungen wie früher auferlegen würden, verlangsame sich das Wachstum von Netflix. Das Unternehmen rechne mit einer starken Verlangsamung des Neukundenwachstums im ersten Quartal 2022 und nenne den verstärkten Wettbewerb als Hauptgrund. WKN 855686 ) habe auch gesagt, dass die Aufrechterhaltung eines hohen Abonnentenwachstums schwierig geworden sei, da der Markt nach dem Covid-19-Boom gesättigt gewesen sei. Während einige Kunden mehrere Streaming-Dienste gleichzeitig abonnieren würden, um Zugang zu exklusiven Inhalten zu erhalten, könne sich das nicht jeder leisten und müsse sich entscheiden, welchen Dienst er nutzen wolle. Dies sei jetzt noch wichtiger, da die hohe Inflation die Verbraucher dazu veranlasse, bei ihren Ausgaben vorsichtiger zu sein.Da die Kosten steigen würden und das Abonnentenwachstum ins Stocken gerate, stünden die Streaming-Unternehmen vor der schwierigen Entscheidung, was sie als Nächstes tun sollten, um das Wachstum ihres Unternehmens zu sichern.Streaming-Unternehmen könnten ihre Ausgaben für neue Produktionen erhöhen, um ihr Portfolio zu bereichern und neue Kunden zu gewinnen. Sie könnten aber auch auf bestehende, aber nicht "offizielle" Kunden abzielen, und dies scheine der Weg zu sein, den Netflix mit einem verstärkten Vorgehen gegen die illegale gemeinsame Nutzung von Konten eingeschlagen habe. Dies sei ein riskantes Unterfangen - der Ausschluss solcher Kunden vom Netflix-Dienst könnte sie dazu bewegen, Gebühren zu zahlen, aber es könne sie auch davon abhalten, die Dienste des Unternehmens überhaupt zu nutzen und zur Konkurrenz zu wechseln.Eine andere Möglichkeit, den Umsatz in Zeiten steigender Kosten und eines langsameren Abonnentenwachstums anzukurbeln, könnte die Erhöhung der Tarife sein, und das sei auch das, was Netflix beschlossen habe, indem es die Preise für seine Dienste in den Vereinigten Staaten und Kanada Ende 2021 erhöhe.