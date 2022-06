Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Erholung der NVIDIA-Aktie habe nicht lange gewährt. Aufgrund der Gesamtmarktschwäche steuere das Papier wieder seine Jahrestiefs an. Die Anleger würden sich unter anderem wegen der anhaltenden Lieferkettenprobleme des Chip-Riesen sorgen. Nun könnte der US-Konzern auch noch den Launch seiner neuen Grafikkarten verschieben.Laut dem Branchenportal VideoCarsdz werde die nächste Serie von NVIDIAs Grafikchips nicht wie bisher angekündigt im August, sondern erst im September erscheinen. Der Zeitplan sehe vor, dass zunächst GeForce RTX 4090 als Topmodell im September auf den Markt kommen solle. Die anderen beiden Modelle RTX 4080 und RTX 4070 sollten dann ab Oktober beziehungsweise November eingeführt werden.Das Portal gebe die genauen Gründe für die Verschiebung nicht an, vermute aber, dass diese genau wie bei der günstigen Einsteiger-Grafikkarte GeForce GTX 1630 auf die Engpässe bei der Beschaffung von bestimmten Komponenten zurückzuführen sei.Bereits vergangene Woche habe NVIDIA-CEO Jensen Huang auf die Problematik nochmal hingewiesen. "Falls der Abschwung dafür sorgt, dass die Lieferkettenprobleme abnehmen, dann ist das gut", so Huang. Denn dies könnte dem Chip-Hersteller endlich die Kapazitäten freigeben, die man zum schnellen Wachstum benötige."Der Aktionär" rät weiterhin, an der Seitenlinie zu bleiben, bis sich der Gesamtmarkt stabilisiert und der NVIDIA-Chart ein klares technisches Kaufsignal aussendet, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.