Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (15.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nochmals positive Neuigkeiten würden die bereits am Vortag festen MorphoSys-Anteile auch am Mittwoch anschieben. Auf Tradegate würden sie sich am Vormittag um gut sieben Prozent auf 18,90 Euro verteuern. MorphoSys gebe die Entwicklung zweier Antikörper-Präparate in neue Hände und schließt dazu eine Lizenzvereinbarung.Das Biotechunternehmen schließe einer Mitteilung vom Dienstagabend zufolge dazu mit der US-Firma Human Immunology Biosciences (HIBio) eine Lizenzvereinbarung für das Nierenmedikament Felzartamab und die Krebstherapie MOR210. Der Schritt solle MorphoSys dabei helfen, seine Ressourcen auf die Weiterentwicklung wichtigerer Krebsmedikamente zu konzentrieren.Neben einer Vorauszahlung von 15 Millionen Dollar für MOR210 bei Vertragsabschluss hätten die Bayern für beide Programme künftig Anspruch auf mögliche Meilenstein-Zahlungen in Höhe von bis zu einer Milliarde Dollar, wie MorphoSys in Planegg bei München weiter verkündet habe. Diese könnten bei Erreichen gewisser Etappenziele von der Entwicklung bis hin zur Vermarktung fällig werden. Hinzu kämen mögliche gestaffelte Tantiemen in ein- bis niedrig zweistelliger prozentualer Höhe auf den Nettoumsatz. Als Teil der Vereinbarung übernehme die SDAX-Firma zudem eine 15-prozentige Beteiligung an HIBio und ziehe dort auch in den Verwaltungsrat ein.Der in San Francisco ansässige Spezialist für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten bekomme im Gegenzug das exklusive Recht, die beiden Mittel in allen Indikationen weltweit zu entwickeln und zu vermarkten. Ausgenommen hiervon seien der Großraum China und bei MOR210 zudem der südkoreanische Markt. Hier habe MorphoSys in den vergangenen Jahren bereits Lizenzen an das Unternehmen I-Mab Biopharma vergeben.Die Lizenzvereinbarung passe zur aktuellen Strategie von MorphoSys, sich nach dem teuren Kauf des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals im vergangenen Jahr nunmehr auf die Onkologie-Pipeline mit den wichtigsten Hoffnungsträgern Monjuvi (Wirkstoff Tafasitamab) und Pelabresib zu konzentrieren. Da hier hohe Ausgaben für die Forschung anfallen würden, trenne sich das Unternehmen derzeit von anderen Kostenträgern.Die MorphoSys-Aktie eignet sich derzeit nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)