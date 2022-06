Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (14.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Sorgen der Anleger bei Technologieaktien seien berechtigt, denn der Sektor kämpfe gleich mit mehreren Problemen. Gefangen im Abwärtsstrudel der Tech-Werte sei auch die Aktie von Microsoft, die in den vergangenen fünf Handelstagen rund neun Prozent verloren habe - dabei sei der US-Konzern von den großen Problemen am Markt kaum betroffen.Sicherlich dürften Inflation und sinkende Verbraucherausgaben beim Verkauf von Surface-Notebooks und im Windows-OEM-Geschäft für Gegenwind in den kommenden Quartalen sorgen.Aber auf Seite der Unternehmenskunden dürften die Verkäufe stabil bleiben - insbesondere in der Cloud. Denn gemäß einer Studie von Structure Research habe sich der weltweite Umsatz mit Hyperscale-Clouds von 2019 bis 2021 nicht nur verdoppelt, er solle auch in den kommenden Jahren um mehr als 30 Prozent pro Jahr zunehmen.Gleichzeitig sei Microsoft eine regelrechte Cash-Maschine und eben kein unprofitabler Tech-Konzern, dessen Gewinne erst in der Zukunft erwartet würden. Das Unternehmen komme derzeit auf eine Netto- und Free-Cash-Flow-Marge von jeweils 35 Prozent und 40 Prozent. Die Eigenkapitalquote liege bei knapp 50 Prozent, bei einer Netto-Cash-Position von rund 27 Milliarden Dollar. Diese Finanzkraft gebe Microsoft auch im schwierigen makroökonomischen Umfeld die Chance hohe Investitionen aus eigener Tasche zu stemmen. WKN 906866 ) oder Alphabet dürften in ihrem Verbraucher- beziehungsweise Werbe-Geschäft die Inflation und damit einhergehende Sparmaßnahmen auch härter zu spüren bekommen.Microsoft-CEO Satya Nadella habe bereits des Öfteren von der deflationären Wirkung von Technologieinvestitionen gesprochen, um die langfristig nachhaltigen Wachstumschancen des Konzerns im aktuellen Marktumfeld zu skizzieren.Im Falle einer milden Rezession, welche die Unternehmenskunden nicht von ihren langfristigen Investitionsplänen in neue Technologie abweichen lässt, wäre die Microsoft-Aktie auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Drohe eine schwere Rezession, müssten wohl auch Microsoft-Anleger einen langen Atem beweisen. (Analyse vom 14.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link