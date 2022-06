- Der dringend gewordene Wechsel zu umweltfreundlicherer Energie könnte in Europa zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Steigende Baukosten würden bewirken, dass Entwicklungsmöglichkeiten für Investoren weltweit schlechter realisierbar seien.



- In Großbritannien könnte der Druck der Verbraucher auf den elektronischen Handel den zuvor florierenden Logistikmarkt beeinträchtigen.



- Im asiatisch-pazifischen Raum falle die höhere Inflation mit einer Verschärfung der COVID-Beschränkungen in China zusammen. Dadurch sei der globale Warenverkehr erneut unter Engpassdruck geraten. Mit Ausnahme Japans könnten die Auswirkungen der steigenden Fremdkapitalkosten die Anlagerenditen in Frage stellen.



Diese fünf Bereiche des Immobiliensektors könnten von einer höheren Inflation profitieren:



- Wohnen: Der private Mietsektor und der Build-to-Rent-Sektor hätten sich während der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen. Für Investoren, die regelmäßige Erträge suchen würden, würden sie daher wahrscheinlich weiter im Fokus stehen.



- Logistik: Die anhaltende strukturelle Nachfrage nach Logistikflächen weltweit werde wahrscheinlich zu starken Mietsteigerungen in Märkten mit geringem Angebot führen.



- Büros: Hochwertige Büroflächen, die auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter in Städten mit geringem Leerstand wie London, Berlin, Seoul und Singapur ausgerichtet seien, würden vom Wettbewerb um die besten Flächen profitieren. Das werde zu einem potenziellen inflationären Mietwachstum führen.



- Lebensmitteleinzelhandel: Lebensmittelgeschäfte mit defensiven Mietvertragsstrukturen, die die Miet-Cashflows eng an die Inflation koppeln würden, würden sich weiterhin gut entwickeln.



- Kurzfristige und indexgebundene Mietverträge seien gut positioniert, um von steigenden Preisen zu profitieren. (14.06.2022/ac/a/m)







Die Inflation entwickelt sich in hohem Tempo zu einem globalen Phänomen, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden hat, so die Experten von M&G Investments.Überall seien Anleger alarmiert und würden auch ihre Immobilienstrategien überdenken. Der Halbjahresbericht Global Real Estate Outlook von M&G untersuche die Auswirkungen der aktuellen Situation und komme zu dem Schluss, dass Sachwerte wie Immobilien gut positioniert seien, um von den potenziellen Vorteilen einer steigenden Inflation zu profitieren. Angesichts der zunehmenden Ansprüche der Mieter müssten die Eigentümer ihre Anlagen jedoch aufwerten, um Einkommenszuwächse erzielen und Portfolios mit langfristigem Inflationsschutz schaffen zu können.Jose Pellicer, Head of Investment Strategy bei M&G Real Estate: "Die Weltwirtschaft befindet sich in einer prekären Lage - Energiekosten steigen, die Inflation schießt in die Höhe und Zinssätze ziehen an. Für Immobilieninvestoren wird sich dieser Druck stärker auf Secondary Assets in schwächeren Lagen auswirken. Im Vergleich zu erstklassigen Objekten haben diese kürzere Mietvertragslaufzeiten, weisen Leerstände auf und machen Investitionsausgaben notwendig, um sie auf den neuesten Stand zu bringen.Es dürfte schwer werden, in allen Bereichen des Immobilienmarktes eine Performance auf dem Niveau von 2021 zu erreichen. Daher ist es wichtig, dass Anleger mit geringer Risikobereitschaft Risiken ausschalten und Portfolios aufbauen, die einen langfristigen Inflationsschutz bieten. Für aktiv bleibende High-Risk-Investoren werden sich im Laufe der Zeit Chancen ergeben, wenn die Liquidität sinkt und sich die Preise ändern."Thomas Kächele, Head of Germany and Central and Eastern Europe bei M&G Real Estate: "Deutschland ist nach wie vor ein wichtiger Immobilieninvestmentmarkt mit starken Fundamentaldaten und gesunder Liquidität, wird aber wahrscheinlich weiterhin die Hauptlast der steigenden Inflation tragen. Die hohe Abhängigkeit von russischem Gas hat zu einem Anstieg der Kraftstoffpreise geführt, aber auch die Umstellung auf saubere Energie im Rahmen der Energiewende beschleunigt. Auf kurze Sicht könnten einige Verwerfungen auftreten, da sich grüne Energie immer mehr durchsetzt. Längerfristig dürfte diese Umstellung jedoch Vorteile mit sich bringen, darunter die Schaffung von Arbeitsplätzen und stabilere Energiepreise.Der Immobilienmarkt ist widerstandsfähig, könnte aber durch die steigenden Zinsen in Europa beeinträchtigt werden. Angesichts des mangelnden Angebots und der hohen Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeimmobilien - die Leerstandsquote liegt derzeit unter 5% - sind die Mieten gestiegen. Mit dem Anziehen der Inflation könnte die Nachfrage jedoch zurückgehen. Wir werden dies genau beobachten."Der Global Real Estate Outlook nenne drei zentrale Herausforderungen für die Immobilienmärkte: