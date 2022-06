Auch wenn auf dem aktuellen Niveau durchaus Raum für spontane Gegenbewegungen sei, rechne "Der Aktionär" zumindest kurzfristig mit anhaltendem Verkaufsdruck am Kryptomarkt. Mittel- und langfristig dürfte zwar eine Stabilisierung und ein nachhaltiger Turnaround gelingen, auf dem aktuellen Niveau sollten Investoren aber nicht ins fallende Messer greifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Verschnaufpause am gestrigen Donnerstagvormittag setzt der Kryptomarkt seine Talfahrt nun fort, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Angesichts der katastrophalen Stimmung der Anleger und der schwachen Vorgaben von den traditionellen Märkten sei das kein Wunder. Zumindest kurzfristig müssten sich Krypto-Investoren auf weiteren Verkaufsdruck einstellen. Und dann?Am Freitagmorgen notiere der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent tiefer bei rund 20.800 Dollar. Alleine in den vergangenen sieben Tagen habe er damit fast ein Drittel seines Wertes verloren. Ausgehend vom Allzeithoch im November 2021 belaufe sich das Minus inzwischen sogar auf rund 70 Prozent. Selbst für die volatile Digitalwährung sei das ein ausgewachsener Crash.Der Kurs taumele unterdessen immer weiter in Richtung der charttechnisch und psychologisch wichtigen 20.000er Marke. Werde auch sie gerissen, könnte ihn das zumindest kurzfristig erneut eine Etage tiefer befördern. Mit Blick auf den anhaltenden Makro-Gegenwind, erster Zerfallserscheinungen innerhalb der Kryptobranche und maximal verunsicherte Marktteilnehmer scheine das aktuell nur eine Frage der Zeit zu sein.Wenn sich der Bitcoin auf dem aktuellen Niveau zwischen dem 200-Wochen-Durchschnitt (200 Week MA) und dem exponenziellen 200-Wochen-Durchschnitt (200 Week EMA) stabilisiere, könne er dort eine Akkumulierungszone ausbilden wie im Jahr 2018, so Krypto-Analyst Rekt Capital auf Twitter. Die Folge wäre eine mehrmonatige Konsolidierung, die sich bis in den Dezember hinziehen könnte.