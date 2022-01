Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

33,82 EUR -11,79% (24.01.2022, 17:03)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

38,46 USD -11,32% (24.01.2022, 16:48)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Ein starker Crash erfasse die Börsen am Montag. Die Angst vor einer weiteren Eskalation der Ukraine-Krise sorge branchenübergreifend für rote Vorzeichen. Zu den größten Verlierern würden dabei einmal mehr die ohnehin bereits stark gebeutelten Green-Tech-Stocks gehören. Die JinkoSolar-Aktie verliere sogar zweistellig.JinkoSolar weise traditionell eine hohe Volatilität auf. In turbulenten Marktphasen sorge dies immer wieder für besonders heftige Verluste. Das habe mehrere Gründe: Zum einen sei JinkoSolar als chinesische Aktie aufgrund der politischen Risiken ohnehin besonders anfällig, zum anderen werde die Solarbranche von der Angst vor steigenden Zinsen hart getroffen, da die noch weiter in der Zukunft liegenden Gewinne stärker diskontiert würden. Hinzu komme eine relativ hohe Short-Quote bei der Aktie.Durch den zweistelligen Kursverlust am Montag habe sich naturgemäß auch das ohnehin angeschlagene Chartbild noch einmal eingetrübt. Mit dem Fall unter das Dezember-Tief bei 39,33 USD rücke nun das August-Tief bei 37,32 USD als letzte Bastion in den Fokus. Halte auch diese Unterstützung nicht, dürfte sich der Sell-off rasch bis in den Bereich der Mai-Tiefs knapp unter 30 USD fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: