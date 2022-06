Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

52,15 EUR +2,36% (17.06.2022, 16:53)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

54,62 USD +1,60% (17.06.2022, 16:39)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (17.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit letzter Woche habe die JinkoSolar-Aktie erneut mit herben Rücksetzern zu kämpfen gehabt. In der Spitze habe sie innerhalb von sechs Handelstagen knapp 23 Prozent an Wert verloren. Vor dem Wochenende gebe das Papier aber nochmal richtig Gas und notiere vorbörslich über fünf Prozent im Plus. Obendrein sorge diese Neuigkeit für gute Laune bei Anlegern.JinkoSolar habe mitgeteilt, dass seine Fabrik in Malaysia die erste "RE100-Fabrik" in Übersee geworden sei, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werde. 100 Prozent des Stroms, der für die Produktion und den Betrieb der rund sieben Gigawatt vertikal integrierten Solarzellen- und -modulkapazität verbraucht werde, werde mit grünem Strom erzeugt.Mit einer jährlichen Abnahme von rund 440 Millionen kWh sei das malaysische Werk einer der größten Abnehmer von erneuerbaren Energien in Südostasien. Bis Ende 2022 sollten auf den Dächern des Unternehmens Solaranlagen installiert werden. Bei voller Produktionskapazität werde der jährliche Stromverbrauch dieser Fabrik durch auf voraussichtlich rund 335 Millionen kWh sinken.Nach der Korrektur scheine sich die Stimmung der Anleger zu bessern. Trader sollten jedoch noch nicht direkt mit aufspringen, sondern deutliche Kaufsignale abwarten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: