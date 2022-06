Angesichts der Vielzahl an Unsicherheiten, die die Marktteilnehmer derzeit in ihren Entscheidungen maßgeblich beeinflussen würden, erweise sich ein sorgfältiges Bottom-up-Research und eine umsichtige Titelauswahl als erfolgsentscheidendes Kriterium. So gewährleiste ein intensives Research und Teamentscheidungsprozesse unter anderem eine umfassende Risikobewertung. Risikomanager würden sich unabhängig davon insbesondere dem Monitoring der Liquidität von Aktien und Portfolios widmen. ESG-Integration ermögliche es zudem, ein tiefgreifendes Verständnis der Unternehmen zu erlangen, womit ihre Qualität noch besser einzuschätzen sei. Dies sei mitunter auch ein Grund, wieso das hauseigene ESG-Team mittlerweile auf sechs Experten angewachsen sei.



Mit Blick auf die Einzeltitelebene hätten beispielsweise ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4), Novo Nordisk (ISIN DK0060534915/ WKN A1XA8R) und Straumann (ISIN CH1175448666/ WKN A3DHHH) gute Aussichten auf nachhaltiges Wachstum - das auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Schließlich könnten sie ökonomische Burggräben vorweisen, die mit hoher Preissetzungsmacht und hohen Bruttomargen einhergehen würden. Preissetzungsmacht ermögliche es Unternehmen, steigende Kosten weiterzugeben und weiterhin in ihre Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Sogar Investment-Legende Warren Buffett habe einst zu sagen gepflegt: "Wenn man die Macht hat, die Preise zu erhöhen, ohne Geschäft an die Konkurrenz zu verlieren, hat man ein sehr gutes Unternehmen."



Der niederländische Halbleiterspezialist und Marktführer bei Lithografie-Geräten ASML sei eine der größten Positionen der Experten. Als sie im Jahr 2017 ihre Position in ASML eröffnet hätten, sei die Aktie mit einem KGV von 32x bewertet worden. Bezugnehmend auf die Gewinne aus dem Jahr 2020 entspreche ihr Einstiegspreis von damals heute einem KGV von 19x. Angesichts ihrer Prognosen für 2025 sinke es sogar auf 7x. Langfristig werde die Nachfrage nach Halbleitern dynamisch wachsen und damit steige auch die Nachfrage nach Lithografie-Geräten. Diese Geräte seien hochkomplex und die Entwicklung der jüngsten Generation von Geräten dauere mehr als ein Jahrzehnt. ASML investiere stark in Forschung und Entwicklung, sodass neue Innovationen auf den Markt gebracht werden könnten. Aktuell werde ein neuartiges Gerät entwickelt, das rund 350 Millionen Euro kosten werde - das heiße, das Zweifache der heutigen Geräte. In einem neuen Zehn-Jahres-Plan erwarte ASML ein zweistelliges Umsatzwachstum, das durch weitere Digitalinvestitionen und technologische Erneuerungen unterstützt werde.



Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk habe im Jahr 2021 einen Umsatzanstieg von 14 Prozent verzeichnet, angeführt von der GLP-1-Produktreihe zur Behandlung von Diabetes und den Verkäufen von Medikamenten gegen Fettleibigkeit. Im Juni 2021 habe das Unternehmen in den USA zudem die Zulassung für sein neues Medikament Wegovy erhalten, das für die Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt werde und innerhalb von wenigen Wochen öfter verschrieben worden sei als sein Vorgänger in fünf Jahren. Mit über 100 Millionen Erwachsenen, die allein in den USA an klinischer Adipositas leiden würden, sei die Nachfrage hier enorm.



Das Schweizer Unternehmen habe sich in den letzten Jahren auf dem Markt als spezialisierter Anbieter für hochwertige Premium-Zahnimplantate positionieren können. Diese Nische habe Straumann durch gezielte Akquisitionen ausgeweitet - etwa durch den Zukauf eines brasilianischen Unternehmens, das auf Discount-Implantate spezialisiert sei. Ebenso dürfte die Übernahme von ClearCorrect, Hersteller von Aligners bzw. transparenten Zahnspangen, einer der wichtigsten Wachstumstreiber in den nächsten Jahren sein. Die Umsätze im ersten Quartal 2022 seien über alle Regionen hinweg um 27 Prozent gestiegen und hätten damit 15 Prozent über den Erwartungen gelegen.



Die Märkte seien aktuell mit einer erhöhten Volatilität konfrontiert und Anleger würden sich teilweise mit kurzfristigen Ereignissen und Erwartungen befassen. Stilrotationen wie jene zugunsten von Value-Aktien seien Ausdruck dieser Spekulationen. Die Experten seien allerdings nach wie vor davon überzeugt, dass sich die Kurse langfristig hauptsächlich wieder an der Gewinnentwicklung der Unternehmen orientieren sollten. (14.06.2022/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgte zuletzt für deutliche Preissteigerungen bei Rohstoffen und im Energie-Bereich, was die ohnehin schon hohe Inflation weiter anheizte, so Arnaud Cosserat, CEO der internationalen Fondsboutique Comgest.Besonders Growth-Aktien seien von der Erwartung steigender Zinsen und der damit einhergehenden Gefahr einer Rezession betroffen, wobei Unternehmen und Anleger gleichermaßen vor Herausforderungen gestellt seien.Im Euroraum habe sich die Inflation im Mai auf einem Rekordhoch von 8,1 Prozent eingependelt. Dies sei der höchste Wert seit November 1984 - in den USA sowie vielen Schwellenländern liege sie sogar noch höher. Die Kombination aus hoher Inflation und nachlassendem Verbrauchervertrauen habe in den letzten Wochen bei vielen Investoren dazu geführt, dass sie sich eilig von hoch bewerteten Wachstumsaktien getrennt hätten.Die Historie habe immer wieder gezeigt, dass die Angst vor steigenden Zinsen Abschläge bei Growth-Titeln mit sich gebracht habe. Anschließend sei aber eine Erholung bei jenen Qualitätsunternehmen gefolgt, die in der Lage seien, überdurchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie über einen längeren Zeitraum zu generieren. Generell hätten Märkte die Tendenz, Unternehmen mit starkem, nachhaltigem Wettbewerbsvorteil und anhaltend überdurchschnittlichem Gewinnwachstum nicht angemessen zu bewerten. Nachhaltiges Wachstum des Gewinns je Aktie führe allerdings zu überdurchschnittlichem Renditepotenzial bei unterdurchschnittlichem Risiko. Diese Titel würden sich in ihrer Branche durch konjunkturunabhängige Wachstumsstärke hervorheben, was nicht viele Unternehmen bieten könnten.