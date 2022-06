Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Bonn (www.aktiencheck.de) - In der Vergangenheit haben sich Unternehmen mit starken Bilanzen in einem rezessiven Umfeld gut geschlagen, so die Analysten von Postbank Research.



US-Großunternehmen würden sich in einer soliden finanziellen Verfassung befinden, was die allgemeinen Solvenzsorgen mildere. Der Nettoverschuldungsgrad der S&P 500-Unternehmen nähere sich dem langfristigen Durchschnitt an, während die Zinssätze immer noch unter dem historischen Niveau liegen würden. Kleine Unternehmen könnten jedoch anfälliger für einen Abschwung und steigende Finanzierungskosten sein. Im Vergleich zum S&P 500, in dem es kein Unternehmen gebe, bei dem in den letzten drei Jahren die Zinsaufwendungen das EBIT übergestiegen seien, seien im Russell 2000 304 dieser hoch verschuldeten Unternehmen, die häufig als "Zombie-Unternehmen" bezeichnet würden, vertreten. Infolgedessen sei es unwahrscheinlich, dass Investoren in große, kapitalstarke Unternehmen den Fokus von freien Cashflows und Aktionärsrenditen auf Bilanzkennzahlen verlagern würden, selbst wenn eine Rezession drohe und die Zinssätze steigen würden. Unternehmen mit den höchsten Aktienrückkauf- und Dividendenausgaben dürften weiterhin von den Anlegern bevorzugt werden.



Aktienrückkäufe und Dividenden sollten im Fokus der Anleger bleiben, nicht die Bilanzkennzahlen. (13.06.2022/ac/a/m)



