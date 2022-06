Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Getinge (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) ist ein börsennotiertes schwedisches Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt Medizinprodukte und Anlagen für den Gesundheitsbereich und die Biowissenschaften. (15.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Getinge-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Getinge AB (ISIN: SE0000202624, WKN: 889714, Ticker-Symbol: GTN, Stockholm-Symbol: GETI B) unter die Lupe.Enttäuschende Jahresziele des schwedischen Unternehmens Getinge würden auch in der deutschen Medizintechnik-Branche am Mittwoch die Kurse belasten. Getinge-Papiere seien in Stockholm um bis zu 18,5 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit Anfang 2021. Im Tagesverlauf könne sich der Medizintechnik-Wert zumindest etwas von den Tiefständen lösen.Davon beeinträchtigt worden seien auch viele deutsche Medizintechnik-Werte: Während sich der Gesamtmarkt etwas von seinem jüngsten Kursrutsch erhole, hätten Drägerwerk knapp zwei Prozent verloren. Im DAX hätten auch Siemens Healthineers gut ein Prozent an Wert eingebüßt und Carl Zeiss Meditec seien im MDAX 1,5 Prozent gesunken. Auch die Papiere von Merck KGaA und Sartorius würden sich in einer schwachen Verfassung präsentieren.Börsianer hätten vor allem im Falle von Drägerwerk darauf verwiesen, dass das Unternehmen mit Getinge im Wettbewerb stehe. Das schwedische Unternehmen spüre derzeit von mehreren Seiten Gegenwind, habe einer betont. Einerseits verlaufe die Grippe-Saison bislang milde, was die Nachfrage nach Herz-Lungen-Maschinen (ECMO) dämpfe, die zu Beginn der Corona-Krise eine Sonderkonjunktur erlebt hätten. Solche Geräte würden auch von Drägerwerk hergestellt.Außerdem habe es geheißen, dass die Produktion von Corona-Impfstoffen rapide sinke, wofür Getinge ebenfalls Produkte zuliefere. Zusätzlich hätten den Schweden die China-Lockdowns, der Ukraine-Krieg und verstärkte Lieferketten-Störungen Probleme gemacht. J.P. Morgan-Analyst Craig McDowell hqbe prompt mit einer Abstufung auf "neutral" auf die nur noch stabil erwarteten Umsätze für das Gesamtjahr reagiert.Beide Titel zieren derzeit nicht die Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke. Der schwedische Titel sei rechtzeitig bei 29,50 Euro mit einem satten Gewinn ausgestoppt worden, sollte allerdings nun auf die Watchlist wandern. (Analyse vom 15.06.2022)Mit Material von dpa-AFX