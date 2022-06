Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern unter die Unterstützungszone am 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung vom März im Bereich von 13.400 Punkten gefallen. Der Versuch, über diese Hürde zurückzukehren, sei jedoch heute zu erkennen. Die Stimmung an den Märkten habe sich über Nacht verbessert, und zu Beginn der europäischen Sitzung habe eine starke Aufwärtsbewegung eingesetzt. Ein Teil dieser Gewinne sei jedoch bereits wieder aufgezehrt worden. Es sehe so aus, als ob die untere Grenze einer breiten Handelsspanne von 13.400-14.650 Punkten verteidigt worden sei und nun eine Erholung in Richtung der oberen Grenze bevorstehen könnte. Ein Rückfall unter 13.400 Punkte würde die Aussichten jedoch wieder deutlich verschlechtern.



Unternehmensnachrichten



Gerresheimer (GXI.DE) (ISIN: DE000A0LD6E6, WKN: A0LD6E, Ticker-Symbol: GXI, NASDAQ OTC-Symbol: GRRMF) steige heute um über 10%. Bloomberg berichte, dass das Unternehmen einen Übernahmeversuch durch die Private-Equity-Firma Bain Capital zurückgewiesen habe. Die von Gerresheimer vorgeschlagene Bewertung sei zu hoch gewesen.



Die Europäische Agentur für Flugsicherheit habe Airbus (AIR.DE) (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in seinem Streit mit Qatar Airways unterstützt. Die EASA habe erklärt, ihre Untersuchung habe keine Hinweise auf sicherheitsrelevante Probleme bei den A350-Flugzeugen ergeben. Die katarische Fluggesellschaft habe erklärt, sie habe Mängel festgestellt, die ein Risiko für das Flugzeug darstellen würden, und 20 ihrer A350-Jets am Boden gelassen. Airbus habe später ausstehende Bestellungen von Qatar Airways storniert, als die beiden vor Gericht gezogen seien. (15.06.2022/ac/a/m)





Die Stimmung an den weltweiten Märkten habe sich nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten monatlichen Konjunkturdaten aus China verbessert. Die wichtigsten westeuropäischen Indices würden heute 1,0 bis 1,5% höher handeln. Der polnische WIG 20 (W20) sei ein Nachzügler und falle um 0,9%. Der italienische FTSE MIB (ITA 40) (ISIN: IT0003465736, WKN: nicht bekannt) sei mit einem Plus von 3% der Spitzenreiter des heutigen Tages.