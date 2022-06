Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum. (13.06.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die vergangene Handelswoche war von weiteren Kursverlusten und mieser Stimmung an den Märkten geprägt, so Tim Temp von "Der Aktionär".Auch Kryptowährungen wie Ethereum hätten in wenigen Tagen zweistellige Kursverluste verkraften müssen. Nun spitze sich die Lage bei Ether weiter zu, da im Wochenendhandel mehrere wichtige Support-Marken den Bären zum Opfer gefallen seien.Die wichtige Unterstützung bei 1.700 Dollar sei rund vier Wochen standhaft bis zum vergangenen Wochenende geblieben. Der Ethereum-Kurs (ETH) sei mit hohen Momentum unter die Support-Marke gefallen und das frische Verkaufssignal habe den Verfall zusätzlich beschleunigt. Auch die psychologisch wichtige 1.500-Dollar-Marke sei unterschritten worden.Aber auch diese wichtige Marke habe den Absturz nicht stoppen können und zum Wochenstart seien nun auch das nächste Support-Level 1.293 Dollar unterschritten worden. Die nächsten Unterstützungen stünden bei rund 1.200 Dollar sowie an der psychologisch wichtige 1.000-Dollar-Marke bereit.Der weitere Absturz bei Ethereum sei kein gutes Zeichen. Aktuell hätten klar die Bären das Kommando und die Volatilität werde vorerst hoch bleiben. Investierte Anleger würden ruhe bewahren und die Lage beobachten. Nachkaufen oder eine Neuanlage dränge sich im aktuellen Abwärtstrend nicht auf, zunächst müsse eine nachhaltige Bodenbildung erfolgt sein.