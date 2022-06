Xetra-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

21,66 EUR -2,52% (16.06.2022, 09:56)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Wohnen-Aktie:

21,58 EUR -3,49% (16.06.2022, 09:55)



ISIN Deutsche Wohnen-Aktie:

DE000A0HN5C6



WKN Deutsche Wohnen-Aktie:

A0HN5C



Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWNI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Wohnen-Aktie:

DWHHF





Kurzprofil Deutsche Wohnen SE:



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. September 2021 insgesamt rund 158.000 Einheiten, davon rund 155.000 Wohneinheiten und rund 3.000 Gewerbeeinheiten. (16.06.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Aktie leidet unter dem Zinsumfeld - AktienanalyseIm Zuge der Übernahme von Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) durch Vonovia ist der mit Abstand größte private Wohnungskonzern in Deutschland entstanden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Gesellschaft besitze mehr als 550.000 Wohnungen vor allem in großen Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kämen rund 72.500 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liege bei circa 96 Mrd. Euro. Vonovia stelle dabei als Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Daher investiere der Konzern nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude.Eine größere Veränderung stehe nun bei der Tochter an: Ein Jahr nach der Übernahme durch Vonovia wolle Deutsche Wohnen ihre Pflegeheim-Sparte verkaufen. Das Unternehmen wolle eine Investmentbank mit der Käufersuche beauftragen für den Bereich, der mit rund 1,2 Mrd. Euro in den Büchern stehe, wie das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet habe. Bis spätestens Herbst solle eine entsprechende Auktion gestartet werden. Deutsche Wohnen habe gegenüber der Zeitung erklärt, der Vorstand habe sich entschlossen, das Segment entsprechend prüfen zu wollen.Im Zuge des Zinsanstiegs sei die Aktie von Deutsche Wohnen ähnlich wie die meisten Branchenpapiere deutlich unter Druck gekommen und notiere inzwischen klar unter dem Nettovermögenswert von gut 55 Euro. Auf diesem Niveau würden langfristig orientierte Anleger ein hoch interessantes Einstiegsniveau vorfinden. Da Immobilienaktien wegen des ungünstigen Zinsumfeld aktuell noch unter Druck stünden, sei bei Hebelspekulationen Risikobereitschaft gefragt. (Ausgabe 23/2022)Börsenplätze Deutsche Wohnen-Aktie: