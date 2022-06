Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

26,12 EUR -3,12% (16.06.2022, 13:47)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

26,26 EUR -2,38% (16.06.2022, 13:28)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (16.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der Greenwashing-Skandal habe bei der DWS-Aktie deutliche Spuren hinterlassen. Der Finanz-Titel habe im Juni (bisher) rund 19 Prozent abgeben müssen. Und die rechtliche Aufarbeitung der Geschichte könnte sich über Jahre hinziehen - einschließlich Strafzahlungen und Auflagen. Kein Wunder, dass sich nun kritische Analystenstimmen mehren würden.Die schweizerische Bank Credit Suisse habe das Kursziel für DWS von 30,70 auf 28,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "underperform" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, rund vier Prozent Potenzial.Die Fondsgesellschaft sei anfällig gegenüber sinkenden Umsätzen, so Analystin Haley Tam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anhaltende Vorwürfe des "Greenwashing" könnten künftige Geldflüsse der Fonds beeinträchtigen, so Tam. Der neue Vorstandschef der Deutsche-Bank-Tochter stehe vor schwierigen Aufgaben. DWS verdiene eine niedrigere Bewertung als Amundi. Dem Vermögensverwalter werde schon länger vorgeworfen, sogenannte grüne Finanzprodukte als "grüner" verkauft zu haben, als diese tatsächlich seien.Chart, Sentiment und Momentum würden derzeit gegen die Aktie sprechen, die sich auch nicht auf der Empfehlungsliste des" Aktionär" befinde. Für Anleger sei vor allem unklar, um welche Summen es bei den Ermittlungen gehe und ob tatsächlich am Ende eine Strafe gezahlt werden müsse.Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link