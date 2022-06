Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0/ WKN A1DAHH) habe die Gewinnprognose für 2022 angehoben und auf einen positiven Trend im zweiten Quartal des Jahres verwiesen. Das Unternehmen erwarte nun ein EBITDA von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Prognose von 1,45 bis 1,55 Milliarden Euro. Brenntag habe gesagt, dass die aktualisierte Prognose neben der Gewinnentwicklung auch Effizienzsteigerungen sowie Auswirkungen bereits abgeschlossener Akquisitionen berücksichtige.



Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881/ WKN WCH888) erwarte, dass das EBITDA für das 2. Quartal bei rund 600 Millionen Euro liegen werde (Erwartung: 500 Millionen Euro). Das Unternehmen habe auch gesagt, dass es erwarte, dass die Gewinne für das Gesamtjahr höher sein würden als in der vorherigen Prognose, aber genaue Prognosen würden in einem Halbjahresbericht Ende Juli vorgelegt.



Einschätzungen von Analysten:



Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) werde bei HSBC auf "kaufen" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 173,00 Euro festgelegt worden.



adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) werde bei HSBC auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 200,00 Euro festgelegt worden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausverkauf an den Aktienmärkten wurde gestoppt und die europäischen Indices starteten leicht höher in den heutigen Handel, so die Experten von XTB.Dieser Optimismus habe jedoch nicht lange angehalten, da diese Gewinne schnell zunichte gemacht worden seien und nun wichtige Indices aus Westeuropa an diesem Tag leicht niedriger notieren würden.Die deutschen ZEW-Indices seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Index zur aktuellen Lage habe sich von -36,5 auf -27,6 verbessert, während der Markt mit -31,0 gerechnet habe. Der Index zu den Erwartungen habe jedoch die Prognose verfehlt, da er bei -28,0 gelegen habe (Erwartung -27,5). Insgesamt sei der Bericht eher neutral und habe nicht viel zum anhaltenden Pullback beigetragen.Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) werde die Preise für Päckchensendungen erhöhen, um die gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben. Die Lieferabteilung des Unternehmens habe gesagt, dass der Anstieg höhere Flugpreise, Liefer- und Arbeitskosten widerspiegele. Der Preis für Pakete bis zu 2 Kilogramm werde um 10% erhöht und trete am 1. Juli 2022 in Kraft.