Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die charttechnischen Belastungsfaktoren des zuletzt nach unten aufgelösten Dreiecks bzw. der jüngst komplettierten Topbildung fordern beim DAX unverändert ihren Tribut, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe das Aktienbarometer gestern erneut scharfe Kursverluste von mehr als 400 Punkten hinnehmen müssen. In den letzten acht Handelstagen seien die deutschen Standardwerte damit um 1.700 Punkte gefallen. Doch damit nicht genug der Hiobsbotschaften: Das gestrige Ausloten der runden 13.000er Marke sorge für ein Schließen des zuletzt immer wieder angeführten Aufwärtsgaps von Anfang März. Gleichzeitig sei der DAX damit unter die nächste wichtige Unterstützung in Form der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.210 Punkten) gerutscht.Ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief von Anfang März bei 12.439 Punkten bleibe somit ein gleichermaßen bedrohliches wie realistisches Szenario. Bei all diesen Negativfaktoren zum Abschluss noch ein Hoffnungsschimmer: Die jüngste Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) weise einen extrem hohen Bärenanteil unter den US-Privatanlegern von 58,3% aus. Das sei etwa doppelt so hoch wie im historischen Durchschnitt. (17.06.2022/ac/a/m)